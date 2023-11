Cuffie bluetooth Sony WH-CH520 a prezzo BUDGET su Amazon (-46%)

Le cuffie bluetooth Sony WH-CH520 sono la scelta ideale se stai cercando un nuovo modo per ascoltare la tua musica preferita in giro e vuoi farlo senza spendere troppo ma non rinunciando alla qualità. Oggi su Amazon te le porti a casa a soli 38 euro invece del prezzo consigliato di 69,99, grazie allo sconto del 46% già applicato.

Cuffie Sony WH-CH520: una scelta economica, ma di qualità

Le cuffie Sony WH-CH520 sono progettate per offrirti un’esperienza musicale eccezionale e ti stupiranno sotto molti aspetti. Ecco cosa le rende speciali:

Certificazione 360 Reality Audio: Queste cuffie sono in grado di ottimizzare la tua esperienza musicale analizzando la forma individuale delle tue orecchie tramite l’app Sony | Headphones Connect. Questa funzione ti permette di godere della musica in modo completamente nuovo, catturando ogni dettaglio e sfumatura come mai prima d’ora.

Durata della Batteria Eccezionale: Non c’è niente di peggio che vedere le tue cuffie scaricarsi proprio quando stai per raggiungere la tua canzone preferita. Con le Sony WH-CH520, questo non è un problema. La batteria dura fino a 50 ore, il che significa che puoi ascoltare la tua musica senza preoccuparti della carica. E se ti rendi conto che la batteria si sta esaurendo, una ricarica rapida di soli 3 minuti ti darà ulteriori 1,5 ore di ascolto.

Connessione Multipoint e Controllo Vocale: La connessione Multipoint ti consente di collegarle facilmente a più dispositivi, quindi puoi passare senza sforzo dal tuo telefono al tuo tablet o laptop. Inoltre, puoi controllare le cuffie con la voce, rendendo il tuo utilizzo ancora più intuitivo.

Facilità d’Uso Quotidiano: Le Sony WH-CH520 sono pensate per semplificare la tua vita. Grazie alle funzioni Swift Pair e Fast Pair, la connessione ai tuoi dispositivi è un gioco da ragazzi. Inoltre, rispondere alle chiamate è un gioco da ragazzi: basta un clic dei pulsanti sui padiglioni, e non dovrai più tirare fuori il telefono dalla tasca.

Massimo Comfort per Lunghi Ascolti: L’archetto regolabile e i padiglioni morbidi garantiscono una vestibilità perfetta e un comfort duraturo. Che tu sia in viaggio, al lavoro o in palestra, queste cuffie on-ear ti accompagneranno senza affaticare le tue orecchie.

Le cuffie Sony WH-CH520 sono un’opzione straordinaria se desideri un suono di alta qualità, una lunga durata della batteria e una facilità d’uso senza pari. Con uno sconto del 46% su Amazon, ora è il momento perfetto per aggiungerle al tuo carrello.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.