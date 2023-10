Cuffie con ACN e dalla GRANDE acustica: prezzo SOTTOCOSTO, vero affare

Porta a casa un paio di cuffie di cui non te ne penti. Visto che sono in promozione sono anche un affare e non per il prezzo in calo ma perché stiamo parlando delle Zen Hybrid di Creative che sul mercato sono tra le più ambite. Comode, fantastiche e dotate di tutto ciò di cui hai bisogno, sono imperdibili.

Collegati su Amazon dove trovi un coupon ad aspettarti in pagina. Spuntalo e aggiungile al carrello per portarle a casa con 48€. Non hai un minuto da perdere.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Zen Hybrid: le cuffie con ACN che ti fanno salire di livello

Se ami il silenzio e goderti musica, podcast e contenuti con il massimo della qualità allora hai bisogno di queste cuffie sulle tue orecchie. Non solo sono fenomenali dal punto di vista delle funzioni ma anche sul loro design devo dedicare due paroline. Leggere, con imbottiture comode e soprattutto realizzate per fartele indossare per ore e ore senza mai doverti fermare per un po’ di tempo.

Con Cancellazione del rumore attiva al loro interno hai proprio il silenzio di cui sei in cerca. Naturalmente puoi anche disattivarla per renderti conto dell’ambiente che ti circonda. Conta che se la disattivi aggiungi dieci ore di utilizzo all’autonomia complessiva, salendo a un totale di 37 ore.

Controlli fisici per non dover tirare fuori lo smartphone, microfoni integrati e compatibilità con gli assistenti vocali. Di cosa altro sei in cerca? Hai tutto quello che hai sempre sognato in un paio di cuffie che non hanno paura di stupire.

Collegati al volo su Amazon dove ti aspetta un coupon che fa crollare il prezzo. Acquista le tue zen Hybrid di Creative ad appena 48€ con un click.

