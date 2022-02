Cuffie con il cavo anche sul tuo smartphone NUOVO: gadget TOP

Gli smartphone ultra sottili, vero, ma sapere che ad avere la peggio è sempre il jack audio, un po’ scoccia. Ormai c’è chi lo ritiene superato ma quanti di noi preferiscono le cuffie con il cavo? Vuoi che non abbiamo le tue wireless, vuoi che siamo scordarelli e non le mettiamo mai in carica… quando poi ci servono non possiamo utilizzarle.

Ovviamente il loro essere wireless è un vantaggio in termini di comodità ma sotto alcuni punti di vista. Cosa fare allora? Con questo gadget hai la risposta a soli 6,99€. Le spedizioni sono completamente gratuite con Prime attivo.

Adattatore USB C – Jack Audio: per utilizzare le cuffie cablate lo devi avare

È un semplice adattatore ma ti risolve il problema. Lo attacchi dove metti di solito il caricatore e funziona all’istante. Non hai bisogno di fare altro per avere subito a portata di mano un entrata per il jack audio delle tue cuffie. Così piccolino e sensazionale, te lo porti in giro ovunque tu vada.

In fin dei conti è un attacca e stacca, ma di geniale non c’è mai stato nulla di più. Compatibile con tutti i dispositivi che montano un connettore Type C come porta di ricarica, non ti pone limiti. Infatti le cuffie non solo trasmettono l’audio, ma se sono dotate anche di microfono, le utilizzi senza problemi per partecipare a chiamate, videochiamate e tanto altro ancora.

Cosa aspetti? È un prodottino che rivolse i tuoi problemi e ti fa utilizzare le tue cuffie con cavo preferite. Lo acquisti subito su Amazon a soli 6,99€. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia con Prime attivo.

