Cuffie Creative Zen Hybrid: con il coupon Amazon le paghi pochissimo

Se sei alla ricerca di cuffie che offrano una qualità audio eccezionale e un comfort duraturo, le CREATIVE Cuffie Zen Hybrid Wireless Over-Ear sono ciò di cui hai bisogno.

Queste cuffie innovative combinano la cancellazione ibrida del rumore con la modalità ambiente per offrirti un’esperienza sonora personalizzata. Ecco la buona notizia: puoi acquistarle ora su Amazon a soli 46,99 euro, con un coupon di 31 euro che può essere applicato direttamente sulla pagina del prodotto.

Cuffie Creative in offerta: scopri l’innovazione della cancellazione ibrida del rumore

Grazie alla cancellazione ibrida del rumore, queste cuffie sono in grado di sopprimere fino al 95% dei rumori ambientali. La tecnologia combina le tecniche Feedforward e Feedback ANC, utilizzando un totale di 4 microfoni che lavorano insieme per registrare e sopprimere il rumore circostante.

Inoltre, con il semplice tocco di un pulsante, puoi passare rapidamente alla modalità ambiente, permettendo al rumore esterno di pervadere il tuo ambiente e offrirti una maggiore consapevolezza del tuo contesto.

Le cuffie CREATIVE Cuffie Zen Hybrid offrono una durata della batteria fino a 27 ore con la cancellazione attiva del rumore (37 ore senza ANC) e possono essere facilmente ricaricate tramite il cavo USB-C incluso. Inoltre, con una ricarica rapida di soli 5 minuti, puoi goderti fino a 5 ore di riproduzione musicale ininterrotta. Puoi scegliere tra la connettività wireless Bluetooth 5.0 con codec audio AA per la massima libertà di movimento o la modalità cablata utilizzando il cavo analogico da 3,5 mm.

Queste cuffie sono poi dotate di un microfono integrato che garantisce una qualità vocale superiore, eliminando il rumore di fondo e rendendo la tua voce più chiara durante le chiamate. I driver al neodimio a banda larga da 40 mm, personalizzati dai rinomati ingegneri acustici di CREATIVE, offrono un suono di alta qualità, con bassi precisi, alti nitidi e una firma sonora calda. Con i controlli intuitivi posizionati sull’auricolare destro, avrai sempre il controllo totale a portata di mano.

Infine, sono delle cuffie progettate per i viaggiatori e offrono diverse opzioni di conservazione. Puoi piegarle in modo compatto per riporle nella borsa del laptop o del bagaglio a mano in aereo.

Non perdere l’opportunità di vivere un’esperienza sonora straordinaria con le cuffie CREATIVE Zen Hybrid Wireless Over-Ear. Prendile ora su Amazon a soli 46,99 euro, applicando il coupon di 31 euro direttamente sulla pagina del prodotto. Aggiungi un tocco di stile al tuo ascolto e goditi il comfort duraturo di queste cuffie di alta qualità.

