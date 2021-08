Cuffie da Gaming ad un prezzo SUPER: ecco l’offerta di CORSAIR

Da alcune ore le cuffie Corsair VOID ELITE Surround sono in offerta su Amazon al prezzo più basso mai registrato. Con soli 49,99 euro, infatti, riesci a portarti a casa un vero e proprio gioiellino del mondo Gaming, usufruendo di uno sconto speciale di ben 20 euro sul prezzo di listino. La spedizione è garantita in appena 24/48 ore per tutti i clienti Prime.

Corsair VOID ELITE Surround: la cuffia perfetta per tutti i videogiocatori

Le cuffie da Gaming Corsair VOID ELITE Surround nascondono al loro interno un connubio di tecnologie innovative e di alta qualità. Sperimenta da subito la qualità audio Surround 7.1 che ti garantisce un suono chiaro e ben definito in ogni circostanza grazie ai driver audio da 50 mm e di qualità Premium.

Tocca con mano il comfort offerto da questo cuffie, progettate ad hoc per fornirti il massimo dell’esperienza anche nelle tue sessioni di gioco più lunghe. Il tessuto in microfibra e i padiglioni in memory foam ti garantiscono comodità e zero fastidi.

Le Corsair VOID ELITE Surround sono state realizzate per essere comode e versatili. Queste ultime, di fatto, possono essere collegate a qualsiasi piattaforma, che sia PC, Playstation, Xbox oppure Nintendo Switch. Puoi usufruire del classico jack da 3.5 mm e, all’occorrenza, utilizzare l’adattatore USB presente in scatola.

Le cuffie sono inoltre dotate di un microfono omnidirezionale di ottima fattura, capace di riprodurre la tua voce in maniera chiara e fluida.

Cosa stai aspettando? Acquista subito le tue nuove cuffie da Gaming Corsair VOID ELITE Surround in offerta su Amazon a soli 49.99 euro ed usufruisci delle spedizioni gratuite e veloci.