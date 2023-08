Cuffie da gaming Corsair in offerta al 32% di sconto su Amazon

Vivi al massimo il mondo del gaming con un suono incredibile e un comfort prolungato grazie alle cuffie Corsair HS55, ora disponibili su Amazon con uno sconto straordinario del 32%.

Queste cuffie ti offrono un’esperienza di gioco immersiva, una connessione wireless avanzata e un audio di alta qualità, il tutto a un prezzo eccezionale.

Cuffie da gaming Corsair HS55 in offerta

Le cuffie Corsair HS55 sono dotate di una connessione wireless a bassa latenza, con banda da 2,4 GHz o via Bluetooth. Puoi goderti il massimo della libertà di movimento grazie a una portata Bluetooth fino a 15 metri e supporto per dispositivi mobili. Con un sistema audio senza fili di elevata qualità, sarai completamente immerso nel gioco, potendo muoverti senza limiti e goderti un suono eccezionale in ogni dettaglio.

La struttura delle cuffie Corsair HS55 è leggera e comoda, con un peso di soli 266 grammi. Padiglioni in memory foam rivestiti con una morbida superficie in ecopelle e un archetto regolabile ti garantiranno un comfort prolungato, anche durante le lunghe sessioni di gioco più intense.

Ma la vera potenza di queste cuffie risiede nel loro audio di gioco eccezionale. I driver audio in neodimio da 50 mm, con sintonizzazione personalizzata, assicurano un suono nitido e di alta qualità. Potrai percepire ogni singolo dettaglio del campo di battaglia, avendo così un vantaggio competitivo sugli avversari. Inoltre, le cuffie Corsair HS55 supportano la tecnologia Tempest 3D AudioTech su PS5, per un’esperienza di gioco ancora più coinvolgente e realistica. Con quattro profili integrati di equalizzazione, potrai personalizzare l’audio secondo le tue preferenze, per un suono davvero unico.

Il microfono omnidirezionale con funzione flip-to-mute delle cuffie Corsair HS55 ti permette di comunicare con i tuoi compagni di squadra con una qualità vocale eccezionale. Puoi acquisire chiamate e comandi in modo preciso e affidabile e utilizzare la comoda funzione flip-to-mute per disattivare il microfono quando necessario.

Infine, i controlli audio su padiglione ti offrono una regolazione istantanea senza interrompere le partite. Puoi gestire il sidetone e l’equalizzazione direttamente dalle cuffie, per una personalizzazione immediata dell’audio.

Non perdere l’opportunità di vivere il gaming al massimo delle tue capacità con le cuffie da gaming Corsair HS55, ora in offerta su Amazon a soli 69,99 euro invece di 103. Approfitta subito di questa incredibile offerta e immergiti nei tuoi giochi preferiti con un audio eccezionale e un comfort senza pari.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.