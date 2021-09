Cuffie da Gaming Fnatic: in offerta su Amazon ad un prezzo SUPER

Se sei alla ricerca di un paio di cuffie da Gaming per competere al meglio nelle partite online, le Fnatic React sono in assoluto il prodotto che stavi cercando. In questo momento puoi acquistarle su Amazon a soli 59,99 euro usufruendo di uno sconto davvero eccezionale.

Fnatic React in offerta su Amazon: acquista subito il tuo paio

Progettate da uno dei team di eSport più famosi al mondo, le Fnatic React sono state realizzate con l’unico intento di fornire ai videogiocatori un prodotto di alto livello. Queste cuffie, di fatto, racchiudono al loro interno tutto ciò di cui un vero pro player ha bisogno.

Grazie ai driver da 53mm calibrati per gli eSport e al suono direzionale, queste ultime ti permettono di individuare con estrema precisione la posizione dei tuoi avversari, in qualunque situazione tu ti trova. Le frequenze dei bassi sono inoltre separate da quelle dei medi/alti, il che permette di evitare qualsiasi forma di distorsione dell’audio.

Il microfono rappresenta un vero e proprio punto forte per queste cuffie. Pensato per lo streaming, quest’ultimo è stato progettato per fornire il massimo della qualità possibile. La voce registrata è infatti cristallina e non presenta alcuna sbavatura.

Grazie al comfort offerto dai padiglioni in memory foam, le Fnatic React ti permettono di giocare e divertirti tutto il giorno senza darti alcun fastidio anche durante le tue sessioni più lunghe. Infine, puoi usare le Fnatic React ovunque tu voglia, queste ultime sono infatti compatibili con PC e con qualsiasi console attualmente disponibile.

Cosa stai aspettando? Acquista subito le tue nuove cuffie da Gaming targate Fnatic a soli 59.99 euro su Amazon. Le ricevi a casa tua in appena 24/48 ore grazie alle spedizioni rapide e gratuite