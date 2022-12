Cuffie da Gaming Trust PS4 e PS5 in offerta su Amazon: solo 28 euro

Stai cercando nuove cuffie da gaming economiche per giocare su PC, PS4 e PS5? Non perdere allora la doppia offerta Amazon su queste Trust GXT 488 che puoi fare tue a soli 28,40 euro.

Aggiungendole al carrello e completando l’acquisto potrai ricevere infatti uno sconto ulteriore di 1,50 euro al checkout pagandole quasi a metà prezzo rispetto al listino di 49,99 euro. Disponibilità immediata e spedizione Prime ti permetteranno di riceverle già domani.

Cuffie da gaming potenti ed economiche per PS4 e PS5: queste Trust sono perfette

Con licenza ufficiale PlayStation per PS4 e PS5, ma utilizzabili anche su PC e, volendo, Xbox, queste cuffie da gaming sono progettate per funzionare al meglio con le console e sono in grado di offriti un audio potente, con un suono nitido ed esplosivo grazie ai driver cuffia da 50 mm.

Le cuffie Trust non dimenticano però il comfort grazie a morbidi cuscinetti over-ear e un microfono pieghevole che ti assicurano un uso confortevole anche per sessioni di gioco più lunghe.

Facili da usare: colleghi il cavo direttamente al controller wireless DualShock 4 o DualSense e inizi subito a giocare in pace con la possibilità di controllare il volume tramite il pratico telecomando posto sul filo a treccia in nylon da 1.2 metri.

Solo 28,40 euro per chi non vuole spendere troppo, ma non vuole rinunciare alla qualità di cuffie da gaming di qualità. Queste Trust GXT 488 sono praticamente perfette allo scopo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.