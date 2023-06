Cuffie da gaming Turtle Beach compatibili con tutto: solo 26€

Le cuffie da gaming Turtle Beach Recon 70X sono ideali per te che sei un appassionato di videogiochi e vuoi vivere un’esperienza audio immersiva e coinvolgente.

Oggi puoi acquistarle nella colorazione bianca a soli 26,49 euro invece di 34,99 euro, risparmiando il 24% sul prezzo originale. Con la spedizione Prime potresti riceverle già domani.

Turtle Beach Recon 70X: cuffie da gaming economiche, ma potenti

Le cuffie gaming Turtle Beach Recon 70X sono progettate per offrirti il massimo comfort e la massima qualità del suono durante le tue sessioni di gioco. Sono dotate di un microfono flip-up ad alta sensibilità che cattura la tua voce in modo chiaro e si disattiva quando lo sollevi.

I cuscinetti sono rivestiti in finta pelle e offrono una risposta dei bassi potenziata e una riduzione dei rumori ottimale. Gli altoparlanti da 40 mm garantiscono una riproduzione fedele e cristallina delle voci e degli effetti sonori.

Le cuffie gaming Turtle Beach Recon 70X sono compatibili con Xbox Series S/X, Xbox One, PS5, PS4, Nintendo Switch, PC e dispositivi mobili grazie al connettore jack da 3,5 mm. Puoi collegarle facilmente ai tuoi dispositivi preferiti e goderti una qualità audiovisiva superiore. Inoltre, supportano le tecnologie di audio spaziale per Xbox, come Windows Sonic, Dolby Atmos e DTS:X, per offrirti un suono surround realistico e avvolgente.

Non lasciarti scappare questa offerta imperdibile! Il prezzo scontato di 26,49 euro è valido solo per un tempo limitato e fino ad esaurimento scorte.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.