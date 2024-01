Cuffie da gioco wireless universali in MEGA SCONTO su Amazon

Sei un giocatore multipiattaforma e sei alla ricerca di cuffie che funzionino con tutto? Puoi smettere di cercare perché le SteelSeries Arctis Nova 4X sono in grado di rispondere a questa esigenza e di farlo con uno sconto molto interessante su Amazon: sono tue infatti a sole 99,99 euro.

SteelSeries Arctis Nova 4X in offerta: le caratteristiche delle cuffie

Queste cuffie sono il risultato di un’ingegneria audio avanzata. Il sistema acustico Nova offre un audio superiore grazie ai driver ad alta fedeltà, permettendoti di vivere ogni dettaglio del suono di gioco. Personalizza completamente la tua esperienza sonora con un equalizzatore parametrico di livello professionale, un’opzione unica nel mondo del gaming.

Il microfono ClearCast Gen 2, completamente retrattile, utilizza algoritmi AI di Sonar Software per garantire comunicazioni cristalline, eliminando i rumori di fondo indesiderati. Sarai sempre perfettamente udibile durante le tue sessioni di gioco.

Quantum 2.0 è la tecnologia wireless all’avanguardia che offre un’esperienza di gioco a bassissima latenza a 2,4 GHz tramite un comodo dongle USB-C tascabile. La compatibilità multipiattaforma rende queste cuffie versatili, perfette per Xbox, PC, Mac, PlayStation, Switch, Meta Quest 2, Steam Deck, oltre a cellulari e tablet USB-C.

Con un’autonomia straordinaria di 36 ore, potrai goderti le tue sessioni di gioco senza interruzioni per oltre 1,5 giorni. Inoltre, la ricarica rapida USB-C di soli 15 minuti ti offre 6 ore di utilizzo immediato.

Il ComfortMAX System assicura una vestibilità perfetta, con padiglioni rotanti e regolabili in altezza, cuscinetti in memory foam AirWeave e una fascia elastica per garantire il massimo comfort durante le tue lunghe sessioni di gioco.

Afferra questa offerta adesso e trasforma il tuo gaming con le cuffie da gioco SteelSeries Arctic Nova 4K a soli 99,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.