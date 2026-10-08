Cuffie da gaming multipiattaforma con microfono Corsair HS80 MAX (best buy)

Sei un appassionato di videogiochi e stai pensando di cambiare le tue vecchie cuffie per fare un upgrade serio? Allora non farti sfuggire questa promozione eccezionale che abbiamo scovato su Amazon. Se fai alla svelta puoi aggiungere al tuo carrello le Corsair HS80 MAX a 119,99 euro, anziché 159,99 euro.

C’è dunque uno sconto del 25% sul prezzo di listino e così potrai risparmiare 40 euro sul totale. Per ciò che potrai ottenere è davvero una grandissima opportunità e infatti si tratta del prezzo più basso finora registrato su Amazon. Inoltre puoi decidere di dilazionare il pagamento in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione in pagina.

Corsair HS80 MAX: audio premium e comfort assicurato

Sono veramente tante le caratteristiche che rendono le cuffie da gaming Corsair HS80 MAX uno dei migliori prodotti della categoria. Possiamo sicuramente notare l’attenzione al design che garantisce quindi una grandissima comodità. C’è una struttura rinforzata in alluminio leggero con archetto flessibile per la testa e padiglioni in memory foam con tessuto traspirante.

Potrai sfruttare l’audio wireless a bassa latenza da 2,4 GHz con il ricevitore USB che trovi incluso che ha una portata fino a 15 metri con qualità sonora eccellente. Oppure potrai usare la connessione Bluetooth per collegarlo ad altre periferiche ed essere quindi più versatile. Con i driver in neodimio da 50 mm puoi goderti un audio spaziale immersivo Dolby Atmos con tutti i giochi compatibili per non perderti nemmeno un piccolo suono. E potrai sfruttare la straordinaria autonomia da 65 ore con ricarica rapida che in appena 15 minuti garantisce altre 6 ore di gioco.

Se sei un gamer non poi assolutamente lasciarti sfuggire questa occasione. Perciò vai ora su Amazon e acquista le tue Corsair HS80 MAX a 119,99 euro, anziché 159,99 euro. Concludi subito il tuo ordine e le riceverai a casa già domani senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.