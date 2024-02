Cuffie gaming PS5 con licenza Sony: ecco lo SCONTO 46%

Se stai cercando le cuffie da gaming perfette per PS5 o PS4, ti segnaliamo lo sconto del 46% proposto oggi da Amazon sul modello Trust Gaming GTX 488 FORZE. Si tratta di un prodotto che può contare sulla licenza ufficiale Sony, dunque pienamente compatibile in tutto e per tutto con le console della famiglia PlayStation, nelle sfide multiplayer e nelle partite in singolo. È in offerta a un prezzo davvero stracciato.

Quasi metà prezzo per le cuffie da gaming per PS5

Quali sono i punti di forza? Ecco i principali, messi in evidenza dalla scheda tecnica e dalle recensioni pubblicate online: microfono integrato per conversazioni con un suono ricco, nitido e potente, driver da 50 mm per una qualità del comparto audio senza compromessi, design over-ear con morbidi cuscinetti e archetto regolabile per garantire il massimo del comfort, cavo lungo 1,2 metri protetto da nylon progettato per resistere nel tempo e telecomando con controlli per volume e e tasto On-Off. Vuoi saperne di più? Dai uno sguardo alla descrizione completa.

Al prezzo finale di soli 26,99 euro, invece di 49,99 euro come da listino, le cuffie da gaming Trust Gaming GTX 488 FORZE per PS5 e PS4 sono la scelta giusta. Lo confermano anche le oltre 7.300 recensioni positive pubblicate da chi le ha già messe alla prova con un voto medio che si attesta a 4,4/5 stelle.

Il prodotto è venduto e spedito da Amazon con disponibilità immediata e consegna gratuita direttamente a casa in un solo giorno. Vale a se le ordini subito, entro domani le cuffie saranno da te, pronte per l’utilizzo con PS4, PS5, PC e altre console compatibilit.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.