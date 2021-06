Cuffie ibride firmate Soundcore con coupon di 20€

Le cuffie ibride Soundcore Anker Life Q30 sono in offerta su Amazon a soli 59,99€. Il prezzo di listino viene ribassato da un esclusivo coupon di 20,00€ da attivare in carrello.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Cuffie ibride Soundcore Anker Life: cosa aspettarsi

Eleganti e curate nei minimi dettagli, le cuffie Soundcore Anker Life Q30 si presentano con un design degno di nota e che non passa inosservato alla vista. Disponibili nella colorazione nera, possono essere utilizzate per diversi scopi.

Caratteristica saliente è senza ombra di dubbio il loro essere dotate di cancellazione del rumore. La tecnologia può funzionare secondo diverse esigenze, infatti sono presenti quattro modalità differenti:

mezzi per eliminare il rumore dei mezzi di trasporto fino al 95%;

per eliminare il rumore dei mezzi di trasporto fino al 95%; esterni per escludere tutte le interferenze proveniente da un contesto urbano;

per escludere tutte le interferenze proveniente da un contesto urbano; Interni creata appositamente per chi ha bisogno di tranquillità anche in ambienti chiusi;

creata appositamente per chi ha bisogno di tranquillità anche in ambienti chiusi; Trasparenza che si attiva mediante una pressione sul padiglione destro per disattivare la riduzione del rumore e sentire ciò che accade attorno a sé.

È presente anche un'apposita applicazione dedicata che oltre a far interagire l'utente con le modalità sopra indicate, consente di riprodurre anche diversi “suoni bianchi” e di accedere all'equalizzatore per rendere l'esperienza più personale.

In merito alla batteria, infine, precisiamo che le cuffie hanno un'autonomia complessiva di 40 ore e sono compatibili con la ricarica rapida.

Puoi acquistare le cuffie ibride SoundCore Anker Q30 su Amazon a 59,99€ Acquistale oggi e ricevile in 48 ore con Prime. In caso alternativo le consegne sono gratuite ma operate in tempi standard.

Attiva il coupon di 20,00€ per ottenere lo sconto in carrello, la promozione è valida fino al 20 giugno 2021 salvo esaurimento scorte.