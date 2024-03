INCREDIBILE ma vero: cuffie JBL a 16,99€

Senti che offerta: JBL Tune 500 in sconto del 43% su Amazon. Sono le cuffie on-ear migliori della fascia entry level, proposte al prezzo di soli 16,99 euro grazie alla promozione di oggi (non sappiamo fino a quando rimarrà disponibile). Perfette per l’ascolto della musica e dei podcast, possono tornare utili anche durante le sessioni quotidiane di lavoro o di studio alla scrivania oppure per il gaming.

JBL Tune 500: sconto 43%, grande affare

Il marchio è una garanzia assoluta di qualità quando si tratta di dispositivi audio. Si tratta di un modello con una coppia di driver da 32 mm e con tecnologia Pure Bass per riprodurre bassi profondi in ogni situazione. Ancora, il cavo piatto antigroviglio è un accorgimento molto comodo sul fronte del design. Tutto questo senza dimenticare il comando con microfono che può tornare utile anche per le telefonate e per interagire con gli assistenti virtuali, a partire da Siri di Apple e da quello di Google. Altre informazioni sono riportate nella descrizione completa.

Ricapitolando, al prezzo finale di soli 16,99 euro, le cuffie on-ear cablate di JBL, modello Tune 500, sono un affare da cogliere al volo. Amazon applica lo sconto del 43% in automatico (non c’è bisogno di attivare coupon né di inserire codici). L’articolo ha ricevuto complessivamente quasi 90.000 recensioni positive sull’e-commerce, con una media voto molto alta, pari a 4,5/5 stelle. Serve aggiungere altro?

Infine, consigliamo di verificare le tempistiche della consegna gratuita (riservata agli abbonati Prime) nella scheda del prodotto. Non fatichiamo a immaginare che andrà a ruba, considerando la bontà dell’offerta. La colorazione è Nero, quella elegante e discreta visibile nelle immagini qui sopra.