Cuffie JBL Tune: fino a 40 ORE DI MUSICA in SUPER SCONTO (-42%)

È davvero eccezionale la durata promessa dalle cuffie JBL Tune 510BT che oggi puoi acquistare in offerta su Amazon con lo sconto del 42%. Questo significa che puoi acquistarle a soli 28,99 euro invece di 49,99.. Un prezzo incredibile per un prodotto ormai iconico, vendutissimo e che, nonostante sia economico, non rinuncia affatto alla qualità.

Cuffie JBL Tune 510BT in offerta: le caratteristiche

Le cuffie on-ear Bluetooth senza fili JBL T510BT offrono un’esperienza di ascolto eccezionale, trasmettendo un suono di alta qualità grazie anche alla tecnologia JBL Pure Bass con cui potrai goderti bassi potenti e coinvolgenti per tutta la giornata.

Eccezionale il rapporto tra tempi di ricarica e autonomia garantita: in appena sole 2 ore tramite cavo USB Type-C, queste cuffie wireless ti offrono fino a 40 ore di riproduzione musicale continua. In ogni caso, a funzione di ricarica veloce consente di ottenere fino a 2 ore di ascolto già con soli 5 minuti di ricarica.

Da non sottovalutare poi il design leggero, comodo e pieghevole che rende le cuffie T510BT ideali per un uso prolungato e per portarle ovunque tu vada. I padiglioni auricolari morbidi e leggeri e un archetto imbottito ti offrono il massimo comfort durante l’ascolto.

Infine, con la connessione Multipoint puoi passare facilmente da un dispositivo Bluetooth all’altro. Il prezzo in offerta di 28,99 euro invece di 49,99 rende queste cuffie l’affare del giorno: non fartele scappare.