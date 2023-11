Cuffie JBL Wireless a 99 euro su Amazon: SUPER SCONTO (-32%)

Le cuffie JBL sono ormai diventate un’icona di stile e di tendenza, specie tra i giovanissimi. Se vuoi far parte della festa e stavi cercando un nuovo paio di cuffie di qualità approfitta dell’offerta sulle Live 660NC che puoi acquistare su Amazon a soli 99 euro invece dei 169 di listino.

Cuffie JBL in offerta Amazon: le caratteristiche

Le cuffie JBL Live 660NC offrono un suono di alta qualità con bassi potenti grazie ai driver da 40 mm. Sperimenta la chiarezza e la potenza audio che solo JBL può offrire, rendendo ogni brano un’esperienza avvolgente.

Goditi la tua musica senza distrazioni grazie alla cancellazione del rumore adattiva. Elimina i suoni ambientali indesiderati e immergiti completamente nella tua musica. Con la funzione Ambient Aware, puoi rimanere in contatto con l’ambiente circostante, mentre il TalkThru ti consente di parlare senza dover rimuovere le cuffie.

Rispondi alle chiamate, gestisci la tua musica e accedi al servizio vocale con i comandi e il microfono integrati sul padiglione. L’archetto in tessuto e i cuscinetti auricolari morbidi assicurano un comfort duraturo anche durante sessioni di ascolto prolungate.

Con una batteria ricaricabile, le cuffie JBL Live 660NC garantiscono fino a 50 ore di riproduzione audio continua. Inoltre, una ricarica veloce di soli 10 minuti ti regalerà ulteriori 4 ore di ascolto. La funzione multipoint consente di collegare facilmente le cuffie a più dispositivi, offrendo una flessibilità senza precedenti.

Nella confezione troverai le cuffie JBL Live 660NC, un cavo di ricarica USB di tipo C, un cavo audio, una comoda custodia per il trasporto, una guida rapida e la scheda di sicurezza. Tutto il necessario per un’esperienza audio straordinaria ovunque tu vada.

Non lasciarti sfuggire questa incredibile offerta. Acquista subito le cuffie JBL Live 660NC su Amazon a soli 99 euro e immergiti in un mondo di suono senza compromessi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.