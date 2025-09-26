 Cuffie Logitech G G522: wireless, RGB e suono spettacolare al prezzo più basso
Le cuffie wireless Logitech G G522 sono un'ottima soluzione per giocare avvolti dal suono dei propri titoli preferiti.
Tecnologia Audio Hifi
Le cuffie wireless Logitech G G522 sono un'ottima soluzione per giocare avvolti dal suono dei propri titoli preferiti.

Le Logitech G G522 LIGHTSPEED sono delle cuffie wireless da gaming con microfono, RGB e connettività tripla per adattarsi a diverse esigenze. Oggi sono in offerta a tempo su Amazon e puoi prenderle al prezzo eccezionale di 128,99 euro invece di 179.

Triplice connettività cuffie Logitech

Con queste cuffie avrai prestazioni audio professionali, comfort e stile in un unico headset. La tecnologia LIGHTSYNC RGB ti permette di personalizzare l’illuminazione laterale con oltre 16,8 milioni di colori, mentre il microfono a 48 kHz/16 bit garantisce una chiarezza vocale di livello broadcast, perfetta per comunicazioni nitide in gioco e streaming di qualità.

Logitech G G522 LIGHTSPEED cuffia con microfono gaming wireless, LIGHTSYNC RGB, microfono e audio sincronizzato avanzato, connettività tripla con LIGHTSPEED, Bluetooth, da USB-A a USB-C per PC - Nero

Logitech G G522 LIGHTSPEED cuffia con microfono gaming wireless, LIGHTSYNC RGB, microfono e audio sincronizzato avanzato, connettività tripla con LIGHTSPEED, Bluetooth, da USB-A a USB-C per PC - Nero

128,99 179,00€ -28%
Dagli innovativi driver PRO-G avrai un audio sincronizzato a 48 kHz/24 bit, con bassi profondi, distorsione minima e una resa sonora immersiva.

La connettività, come anticipato, è tripla: puoi scegliere tra la modalità wireless LIGHTSPEED a bassa latenza per PC, il Bluetooth per dispositivi mobili o la connessione cablata USB‑A/USB‑C, così da avere sempre la massima flessibilità.

Dal peso di soli 280 grammi, una fascia a sospensione lavabile e padiglioni ergonomici, le G522 sono progettate per garantire comfort anche nelle sessioni più lunghe. L’autonomia arriva fino a 60 ore senza illuminazione RGB per una portata wireless fino a 30 metri. Insomma, puoi anche muoverti liberamente.

Acquista adesso le Logitech G G522 in offerta a soli 128,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 26 set 2025

Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
26 set 2025
