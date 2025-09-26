Cuffie Logitech G G522: wireless, RGB e suono spettacolare al prezzo più basso

Le Logitech G G522 LIGHTSPEED sono delle cuffie wireless da gaming con microfono, RGB e connettività tripla per adattarsi a diverse esigenze. Oggi sono in offerta a tempo su Amazon e puoi prenderle al prezzo eccezionale di 128,99 euro invece di 179.

Con queste cuffie avrai prestazioni audio professionali, comfort e stile in un unico headset. La tecnologia LIGHTSYNC RGB ti permette di personalizzare l’illuminazione laterale con oltre 16,8 milioni di colori, mentre il microfono a 48 kHz/16 bit garantisce una chiarezza vocale di livello broadcast, perfetta per comunicazioni nitide in gioco e streaming di qualità.

Dagli innovativi driver PRO-G avrai un audio sincronizzato a 48 kHz/24 bit, con bassi profondi, distorsione minima e una resa sonora immersiva.

La connettività, come anticipato, è tripla: puoi scegliere tra la modalità wireless LIGHTSPEED a bassa latenza per PC, il Bluetooth per dispositivi mobili o la connessione cablata USB‑A/USB‑C, così da avere sempre la massima flessibilità.

Dal peso di soli 280 grammi, una fascia a sospensione lavabile e padiglioni ergonomici, le G522 sono progettate per garantire comfort anche nelle sessioni più lunghe. L’autonomia arriva fino a 60 ore senza illuminazione RGB per una portata wireless fino a 30 metri. Insomma, puoi anche muoverti liberamente.

Acquista adesso le Logitech G G522 in offerta a soli 128,99 euro.