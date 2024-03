Cuffie Marshall Minor III: che prezzo per gli sconti di primavera (-38%)

Ottime per ascoltare la musica in giro, ma non solo, le cuffie wireless Marshall Minor III sono un ottimo affare del giorno su Amazon grazie agli sconti di primavera. Con un risparmio complessivo del 38% sul prezzo di listino puoi averle infatti a soli 79,69 euro invece di 129.

Cuffie Marshall Minor III in offerta: la scheda tecnica

Le cuffie Marshall Minor III ti offrono un’esperienza audio di alta qualità e a lunga durata. La batteria dura infatti fino a 25 ore e la custodia di ricarica inclusa nella confezione può essere ricaricate via wireless o con cavo USB-C, dandoti in questo senso la totale flessibilità.

Un apposito indicatore LED posto sulla custodia ti dirà se la carica è stata completata correttamente: sarai dunque pronto a ripartire con cuffie caratterizzate da un design unico e ottime tecnologie audio e di isolamento dal rumore acustico per permetterti di ascoltare le tue canzoni preferite senza distrazioni.

I microfoni di alta qualità ti danno modo di tenere conversazioni in modo che i tuoi interlocutori possano sentirti chiaramente senza essere disturbati dai rumori esterni. Puoi anche contare su un’app dedicata che ti permetterà di gestire le varie impostazioni delle cuffie.

Un ottimo affare al 38% di sconto: le cuffie wireless Marshall Minor III possono essere tue a soli 79,69 euro.