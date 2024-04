Cuffie Over-Ear Bluetooth wireless, pieghevoli e qualità TOP: JBL -49%

Un paio di Cuffie Over-Ear Bluetooth che non ha paura di stare sulle tue orecchie in modo confortevole e stupirti con la sua qualità. Wireless per avere il massimo della comodità a disposizione e JBL per una garanzia in termini di qualità. Questo modello con design pieghevole è perfetto per averlo con te in ogni momento.

Se sei interessato non perdere tempo. Su Amazon hai uno sconto del 49% a tua disposizione grazie a cui il prezzo viene letteralmente dimezzato. Completa l’acquisto al volo a soli 40,99€ e non te ne pentire neanche un secondo.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Cuffie Over-Ear Bluetooth firmati JBL per musica ad alto volume

Trattandosi di un paio over ear, puoi immaginare come le JBL TUNE 720BT avvolgono le tue orecchie per isolarti in un mondo fatto della tua musica preferita. Con cuscinetti imbottiti e morbidi, il comfort raggiunge i massimi livelli per indossarle lunghe ore senza fastidi.

Dopotutto hai a disposizione 75 ore di riproduzione con una sola carica e se sei a corto di energia, in appena 5 minuti ottieni 3 ore aggiuntive di riproduzione per non farne davvero mai a meno.

Parlando un po’ delle loro specifiche, le cuffie di JBL sono wireless e dotate di Bluetooth avanzato per connetterle a qualunque dispositivo e avere connessioni stabili e a bassa latenza. Sui padiglioni trovi i controlli rapidi e ti offrono una connessione multipoint per cambiare dispositivo con disinvoltura.

Audio di qualità elevata grazie al sistema circumaurali e ai bassi potenti che ti fanno sentire ogni nota nel profondo. Non mancano all’appello i microfoni per chiamate e note vocali.

Collegati al volo su Amazon dove lo sconto del 49% ti permette di acquistare le tue cuffie Over-Ear Bluetooth di JBL ad appena 40,99€. Basta un click e le aggiungi al carrello.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia.