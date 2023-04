Cuffie professionali con microfono a MENO DI 20 EURO

Ora che sempre più riunioni si svolgono online, ti serviranno cuffie con microfono comode da usare per tutto il giorno. Per questo motivo ti proponiamo le Cuffie professionali Trust Zaru, ad oggi in offerta eccezionale su Amazon con uno sconto bomba del 33%.

I dispositivi di ultima generazione al momento sono disponibili a 19 euro, compresa spedizione gratuita e consegna presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, se vuoi riceverli direttamente a casa domani stesso, basterà attivare un abbonamento Amazon Prime: i primi 30 giorni di prova sono gratis, successivamente il rinnovo è automatico a soli 4,99 euro al mese. I pezzi stanno andando a ruba quindi, prima che si esauriscano, corri a fare il tuo ordine!

Cuffie professionali Trust Zaru: massime prestazioni e super comfort per ore e ore

Le Cuffie professionali Trust Zaru sono perfette sia che tu stia parlando con il tuo datore di lavoro, con un collega o con un amico.

Sono provviste di ampi padiglioni over-ear che garantiscono comfort anche durante le chiamate più lunghe. Basterà regolare l’archetto sulla misura che preferisci per usarlo comodamente per tutto il giorno nella massima comodità.

Grazie ai driver stereo da 40 mm otterrai una fantastica qualità del suono, con voci nitidissime: gli ampi padiglioni escludono i suoni esterni, permettendoti di concentrarti sulla chiamata senza distrazioni.

I dispositivi sono provvisti di un pratico cavo USB da 2 metri per un’esperienza Plug & Play. La modalità di utilizzo è semplicissima: è necessario solo collegare il cavo al PC o al laptop e il gioco è fatto. In più ti ricordiamo che sono compatibili con tutte le applicazioni di chat, come Teams, Skype o Zoom.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.