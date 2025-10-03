 Cuffie Sony INZONE H5 con suono spaziale e 28h di autonomia ora sotto i 100€ (Amazon)
Le cuffie wireless Sony Inzone H5 sono in offerta su Amazon ad un prezzo da non perdere.
Le Sony Inzone H5 sono delle ottime cuffie wireless pensate per il gioco, ma naturalmente perfette anche per altre tipologie di utilizzo, dotate di suono spaziale a 360 gradi, un comfort assicurato anche per lunghe ore di utilizzo e una durata della batteria che arriva fino a 28 ore che oggi puoi prendere su Amazon al prezzo eccezionale di soli 99,99 euro invece di 149.

Le cuffie ti sorprenderanno proprio con il loro suono spaziale a 360 gradi che potrai personalizzare tramite l’app 360 Spatial Sound Personaliser: durante il gioco, potrai percepire persino la direzione e la distanza dei suoni, per un’esperienza audiovisiva clamorosamente coinvolgente.

99,99 149,00€ -33%
Un lavoro eccezionale che è stato svolto anche per il design: le cuffie sono leggere solo 260 grammi, hanno cuscinetti traspiranti, assicurano una bassa pressione laterale e un archetto imbottito che distribuisce il peso in modo uniforme. La batteria, come anticipato in apertura, offre fino a 28 ore di autonomia e si ricarica rapidamente tanto da darti 3 ore di gioco in soli 10 minuti. Ma puoi usare le cuffie anche tramite il cavo audio da 3.5mm.

Che altro dire? Non manca un microfono bidirezionale con tecnologia AI DNN che filtra i rumori ambientali e cattura la voce in maniera perfetta. Sono compatibili con PC e PlayStation 5 e, in tal proposito, sfruttano la tecnologia Tempest 3D della console per un realismo sonoro senza fiato.

Approfitta dello sconto Amazon per acquistare le ottime cuffie wireless Sony Inzone H5 a soli 99,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 3 ott 2025

Giovanni Ferlazzo
3 ott 2025
