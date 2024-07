Cuffie Sony WH-1000XM4: lo sconto per i Prime Day di Amazon è WOW

In occasione dei Prime Day, Amazon ha lanciato un’offerta esclusiva sulle cuffie Sony WH-1000XM4, uno dei modelli di punta nel settore delle cuffie wireless con cancellazione del rumore. Queste cuffie, normalmente vendute al prezzo di 229,99 euro, sono ora disponibili a soli 199 euro, offrendo un risparmio significativo di 30,99 euro. Questa promozione rappresenta un’opportunità imperdibile per chi cerca qualità audio eccellente e funzionalità avanzate a un prezzo più accessibile.

Cuffie Sony WH-1000XM4: caratteristiche principali

Le Sony WH-1000XM4 sono rinomate per la loro eccezionale tecnologia di cancellazione del rumore alimentata dal processore Noise Cancelling HD QN1 che utilizza microfoni integrati per analizzare e ridurre i suoni ambientali in tempo reale. Questa funzione è particolarmente utile in ambienti rumorosi come uffici open space, mezzi pubblici o durante i viaggi in aereo, permettendo agli utenti di immergersi completamente nella loro musica o di concentrarsi senza distrazioni.

Oltre alla cancellazione del rumore, le WH-1000XM4 offrono un suono di alta qualità grazie ai driver da 40 mm, che garantiscono bassi profondi e dettagliati, medi nitidi e alti cristallini. La tecnologia LDAC di Sony permette la trasmissione di audio ad alta risoluzione, offrendo un’esperienza di ascolto superiore rispetto alle cuffie standard Bluetooth. Inoltre supportano Hi-Res Audio e ottimizzano i file musicali compressi tramite la nuova tecnologia DSEE Extreme.

Un’altra caratteristica distintiva delle WH-1000XM4 è la loro comodità. Le cuffie sono progettate con cuscinetti auricolari morbidi e una fascia regolabile che si adatta perfettamente alla forma della testa, garantendo comfort anche durante sessioni di ascolto prolungate. Inoltre, la modalità Adaptive Sound Control regola automaticamente le impostazioni audio in base all’ambiente circostante e alle attività dell’utente, ottimizzando l’esperienza d’ascolto.

Le cuffie Sony WH-1000XM4 sono anche dotate di una serie di funzionalità intelligenti. Il sensore di prossimità e i sensori accelerometrici rilevano quando le cuffie vengono rimosse, mettendo automaticamente in pausa la riproduzione e riprendendola quando vengono indossate di nuovo. Inoltre mettono automaticamente in pausa la musica quando si avvia una conversazione per un’esperienza di ascolto senza mani e senza interruzioni.

L’offerta esclusiva di Amazon per i Prime Day rende le Sony WH-1000XM4 ancora più attraenti. Con un risparmio di 30,99 euro, queste cuffie di alta qualità diventano più accessibili a un pubblico più ampio. Tuttavia, questa promozione è disponibile solo per un periodo limitato, quindi è consigliabile approfittarne rapidamente per assicurarsi di non perdere questa straordinaria occasione.