Cuffie Sony WH-1000XM5: suono premium a prezzo entry level alla Festa delle Offerte Prime

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Grazie alla tecnologia Noise Cancelling puoi ascoltare solo la tua musica preferita, senza interferenze dovute al rumore che ti circonda. Questa tecnologia è supportata da 4 microfoni presenti su ciascun padiglione auricolare, così che i suoni ambientali indesiderati vengono catturati ed eliminati con maggiore precisione rispetto ad altre tecnologie.

I driver di precisione migliorano la sensibilità alle alte frequenze, offrendoti così una qualità audio eccezionale con qualsiasi genere musicale. Approfitta adesso di questo prezzo incredibile. Ordina le Cuffie Sony WH-1000XM5 a soli 189 euro su Amazon.