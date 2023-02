Cuffie Turtle Beach Recon 500: il meglio per il gaming a un prezzo incredibile

Un’occasione imperdibile per gli amanti dei giochi per PC, PS5, PS4, Xbox Series XS, Xbox One e Nintendo Switch: le cuffie Turtle Beach Recon 500, grazie allo sconto del 38%, le avrete a soli 49,99 euro invece di 79,99 euro.

Cuffie Turtle Beach Recon 500, caratteristiche tecniche

Le cuffie Turtle Beach Recon 500 presentano un driver eclipse dual da 60 mm. Questi separano le frequenze alte da quelle basse, dando vita a un’esperienza di gioco con un grandioso paesaggio sonoro. Sarà possibile avere una comunicazione di livello professionale grazie al microfono rimovibile con funzionalità di cancellazione del rumore TruSpeak che garantisce una chat chiara e affidabile per poter nel frattempo chiacchierare e commentare con gli altri giocatori. Inoltre nel caso in cui la comunicazione non sia più necessaria, è possibile rimuovere facilmente il microfono essendo di tipo unidirezionale.

Gli auricolari, realizzati con tutta la qualità AccuTune, in materiale composito con pasta di legno, garantiscono un’ottima acustica e un audio realistico. Inoltre se indossate gli occhiali, grazie al design confortevole di Turtle Beach ProSpecs non avrete più problemi per la pressione su di essi. I comandi si trovano sui padiglioni, così da risultare facilmente accessibili. Presente infine un cavo in tessuto intrecciato lungo circa 120 centimetri, grazie al quale non è necessario ricaricare le cuffie. Le Turtle Beach Recon 500 sono compatibili con tutte le console, controller, dispositivi mobile e qualsiasi altro dispositivo munito di un jack da 3,5mm standard.

Grazie a queste fantastiche cuffie è possibile immergersi nel mondo dei giochi a 360°. La scelta delle cuffie più adatte non è sempre facile ma grazie ad Amazon e allo sconto del 38% avrete delle buonissime cuffie Turtle Beach Recon 500 a soli 49,99 euro.

