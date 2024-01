Cuffie wireless con 65 ore di autonomia a soli 22€

Le cuffie wireless di Uliptz possono essere tue al prezzo finale di soli 22 euro. Perfette per ascoltare la musica e i podcast, ma anche per la comunicazione e il gaming, tra i punti di forza possono contare su un’autonomia di 65 ore per un utilizzo senza interruzioni in ogni situazione. Se vuoi approfittare dell’offerta non devi far altro che attivare il coupon Amazon dedicato.

Cosa offrono le cuffie wireless di Uliptz

La connettività è gestita tramite Bluetooth 5.3, la tecnologia di ultima generazione e più efficiente. È possibile collegarle senza fili a smartphone, tablet, computer e molto altro ancora. La qualità audio è garantita dalla presenza di driver stereo acustici da 40 mm. Il design è quello tipico over-ear con in più la possibilità di piegarle per ridurne l’ingombro e renderne più comodo il trasporto. C’è anche il microfono. Per saperne di più rimandiamo alla descrizione completa.

Oggi è possibile acquistare le cuffie wireless di Uliptz al prezzo finale di soli 22 euro, in doppio sconto rispetto al listino (39 euro). Per approfittarne non bisogna far altro che attivare il coupon dedicato e metterle nel carrello. La colorazione è Nero, quella visibile nelle immagini qui allegate. Con una spesa leggermente superiore, di poco, ci sono in offerta anche le versioni Bianco, Rosa e Verde.

Il prodotto è venduto dallo store ufficiale europeo e spedito da Amazon. L’e-commerce garantisce inoltre la disponibilità immediata e la consegna gratuita a domicilio in un solo giorno per chi ha un abbonamento Prime attivo. Vale a dire che, scegliendo di effettuare subito l’ordine, arriverà direttamente a casa già entro domani senza costi aggiuntivi per il trasporto.

