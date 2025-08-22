 Cuffie wireless con 94 ore di autonomia in maxi sconto a meno di 60 euro
Le cuffie Edifier W830NB con cancellazione del rumore, bluetooth 5.4 e potentissima batteria sono l'affare del weekend su Amazon.
Tecnologia Audio Hifi
Le Edifier W840NB sono delle eccellenti cuffie wireless che a questo prezzo non puoi farti scappare: con tecnologia di cancellazione del rumore attiva ibrida, ottima qualità sonora, connettività bluetooth 5.4 stabile e veloce e persino fino a 94 ore di riproduzione con una singola ricarica oggi puoi acquistarle a soli 55,99 euro invece di 79,99.

Cuffie audio spaziale immersivo

Le caratteristiche delle cuffie Edifier W830NB

Il segreto di queste cuffie sta nei driver dinamici da 40 mm e nel supporto Hi-Res Audio con codec LDAC, che trasmette fino a 990 kbps, tre volte la qualità dei Bluetooth standard. Cosa significa? Un suono ricco, dettagliato e pieno, con cancellazione attiva ibrida del rumore fino a -45db che ti isola dal caos circostante e ben quattro modalità tra cui scegliere in base all’ambiente. A questo aggiungi anche l’audio spaziale con algoritmo tridimensionale che ti avvolge in un’atmosfera cinematografica, perfetta per film e gaming.

55,99 69,99€ -20%
La batteria merita un capitolo a parte: 94 ore di autonomia con ANC disattivato e ricarica rapida per 10 ore di musica con soli 15 minuti di carica. Se vuoi usarle per chiamare, la tecnologia DNN riconosce la tua voce e filtra i rumori, così vieni sentito forte e chiaro.

Cos’altro sapere? Il design over-ear leggero (265 g) con morbidi padiglioni, fascia regolabile e struttura pieghevole assicura comfort e portabilità ovunque tu vada, mentre il bluetooth 5.4 assicura una connessione stabile e reattiva in ogni situazione. Per soli 55,99 euro non devi neanche pensarci.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 22 ago 2025

Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
22 ago 2025
