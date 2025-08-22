Cuffie wireless con 94 ore di autonomia in maxi sconto a meno di 60 euro

Le Edifier W840NB sono delle eccellenti cuffie wireless che a questo prezzo non puoi farti scappare: con tecnologia di cancellazione del rumore attiva ibrida, ottima qualità sonora, connettività bluetooth 5.4 stabile e veloce e persino fino a 94 ore di riproduzione con una singola ricarica oggi puoi acquistarle a soli 55,99 euro invece di 79,99.

Le caratteristiche delle cuffie Edifier W830NB

Il segreto di queste cuffie sta nei driver dinamici da 40 mm e nel supporto Hi-Res Audio con codec LDAC, che trasmette fino a 990 kbps, tre volte la qualità dei Bluetooth standard. Cosa significa? Un suono ricco, dettagliato e pieno, con cancellazione attiva ibrida del rumore fino a -45db che ti isola dal caos circostante e ben quattro modalità tra cui scegliere in base all’ambiente. A questo aggiungi anche l’audio spaziale con algoritmo tridimensionale che ti avvolge in un’atmosfera cinematografica, perfetta per film e gaming.

La batteria merita un capitolo a parte: 94 ore di autonomia con ANC disattivato e ricarica rapida per 10 ore di musica con soli 15 minuti di carica. Se vuoi usarle per chiamare, la tecnologia DNN riconosce la tua voce e filtra i rumori, così vieni sentito forte e chiaro.

Cos’altro sapere? Il design over-ear leggero (265 g) con morbidi padiglioni, fascia regolabile e struttura pieghevole assicura comfort e portabilità ovunque tu vada, mentre il bluetooth 5.4 assicura una connessione stabile e reattiva in ogni situazione. Per soli 55,99 euro non devi neanche pensarci.