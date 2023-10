Cuffie wireless in ottimo sconto su Amazon (coupon -30%)

Le cuffie wireless Soundcore, con un prezzo di listino di 79,99 euro, sono ora disponibili su Amazon con uno sconto del 30%, grazie a un coupon che puoi applicare direttamente in pagina. Questa è un’occasione da non perdere per elevare la tua esperienza di ascolto e goderti la musica come mai prima d’ora.

Cuffie wireless Soundcore in offerta: le caratteristiche

Immagina di poter ascoltare la tua musica preferita senza alcuna interferenza o rumore di fondo. Con le cuffie wireless Soundcore puoi farlo grazie alla cancellazione attiva del rumore, che elimina fino al 90% dei rumori ambientali. Che tu sia in viaggio verso l’ufficio, in un ambiente affollato o semplicemente a casa, l’unica cosa che sentirai è la tua musica. È come essere sospesi in un’atmosfera di puro suono.

Il cuore di queste cuffie è un grande driver biocomposito da 11 mm che genera il 50% in più di bassi, creando un’esperienza di ascolto che farà vibrare le tue orecchie. I beat saranno così coinvolgenti che ti sentirai parte della musica stessa, senza dover rinunciare a nitidezza e chiarezza nelle alte frequenze. Sarà come avere un concerto personale ovunque tu vada.

Le Soundcore non sono solo perfette per l’ascolto, ma anche per le chiamate. Grazie ai sei microfoni dotati di tecnologia beamforming e a un algoritmo di cancellazione del rumore avanzato, queste cuffie isolano la tua voce dai rumori di sottofondo e dal vento. Quando parli, la tua voce viene trasmessa attraverso gli auricolari wireless in modo estremamente nitido, garantendoti conversazioni di alta qualità, anche in ambienti rumorosi.

Con 35 ore di riproduzione a disposizione, queste cuffie non ti lasceranno mai a corto di musica. Puoi goderti fino a 7 ore di ascolto continuo con una sola carica, e quando le batterie si esauriscono basta inserirle nella compatta custodia per caricarle altre 4 volte. Questo significa che con una singola carica, avrai abbastanza autonomia per due settimane di allenamenti, viaggi o semplicemente per accompagnarti nel tuo quotidiano.

L’offerta sulle cuffie wireless Soundcore con il coupon del 30% è un’opportunità da cogliere al volo. Porta a casa un’esperienza audio eccezionale e scopri quanto la musica possa essere coinvolgente quando ascoltata attraverso queste cuffie di alta qualità.