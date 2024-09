Cuffie wireless JBL Tune 670NC al PREZZO MINIMO STORICO

Tra le migliori occasioni di oggi su Amazon c’è sicuramente quella che porta le cuffie wireless on-ear di alta qualità JBL Tune 670NC al loro prezzo minimo storico. Dotate di tecnologia Pure Bass Sound sviluppata internamente e della cancellazione adattiva del rumore, sono in sconto del 34% rispetto al listino ufficiale, per un risparmio senza precedenti.

JBL Tune 670NC: grande offerta sulle cuffie wireless

Tra i punti di forza ci sono anche l’autonomia di 70 ore, il supporto alla connessione Multipoint e la modalità SmartAmbient. La connettività senza fili è gestita attraverso lo standard Bluetooth 5.3, per il massimo della stabilità e senza alcun lag. Inoltre, sul padiglione sono presenti i pulsanti per controllare in modo comodo e intuitivo i contenuti riprodotti (musica, podcast ecc.) e le telefonate. Nella confezione sono inclusi il cavo USB-C per la ricarica della batteria interna e il manuale utente. Dai uno sguardo alla descrizione completa per conoscere tutti gli altri dettagli a proposito delle specifiche tecniche e delle funzionalità integrate.

Non lasciarti sfuggire lo sconto del 34% applicato oggi in automatico da Amazon, che porta le cuffie wireless on-ear al loro prezzo minimo storico di 65,99 euro (invece di 99,99 euro come da listino ufficiale). Non servono coupon: mettile nel carrello per approfittarne.

La colorazione è Bianco, ma puoi scegliere anche le versioni Nero, Blu e Viola, la spesa finale cambia di pochi euro. In ogni caso, la disponibilità è immediata e, se le ordini adesso, arriveranno direttamente a casa tua già entro domani con la consegna gratuita. Vendita e spedizione sono gestite direttamente dall’e-commerce, senza intermediari.