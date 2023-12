Cuffie wireless Logitech da Gaming in OFFERTA Amazon (-25%)

Nella categorie delle ottime idee regalo dell’ultimo momento inseriamo anche le cuffie Logitech G535 wireless e da gaming per PC e console. Il prezzo in offerta su Amazon è di soli 108,99 euro contro i 145 richiesti solitamente. Una strepitosa occasione per ogni appassionato.

Cuffie Logitech G535: wireless e da gaming, le caratteristiche

La tecnologia wireless LIGHTSPEED di livello professionale offre oltre 33 ore di autonomia e una connessione affidabile fino a 12 metri di distanza. Goditi la libertà di movimento senza dover compromettere la qualità audio. Le G535 sono progettate per offrire un’esperienza sonora di altissimo livello.

La leggerezza incontra il comfort con queste cuffie, pesando soli 236 grammi. Con una fascia per la testa a sospensione reversibile, distribuiscono il peso in modo uniforme e possono essere regolate per una vestibilità su misura. Indossale per ore senza alcun fastidio e concentrati solo sul gioco.

La facilità d’uso è garantita dalla tecnologia plug-and-play. Approfitta al massimo del tuo tempo di gioco con una cuffia dotata di connessione USB compatibile con PC e PlayStation. Basta collegarle e sei pronto a entrare nel tuo mondo virtuale preferito.

I controlli sulla cuffia rendono tutto ancora più intuitivo. La rotellina di regolazione del volume è posizionata direttamente sul copriorecchie, consentendoti di regolare rapidamente il volume di gioco, della musica o delle comunicazioni vocali. Alza il microfono verso l’alto per disattivarlo e allontanarlo quando non ne hai bisogno.

Le cuffie sono equipaggiate con driver da 40 mm al neodimio, offrendo un suono stereo nitido, cristallino e profondo che darà vita al tuo gioco. Non lasciarti sfuggire l’opportunità di migliorare la tua esperienza di gioco con le Logitech G535 LIGHTSPEED a un prezzo irresistibile su Amazon. Acquista ora e tuffati nell’azione con un audio eccezionale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.