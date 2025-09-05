Cuffie wireless Logitech G535 compatibili con PC, PS5 e PS4 in sconto Amazon a 55 euro

Se giochi su PC, PlayStation 5 o PlayStation 4, queste cuffie wireless Logitech G535 sono fatte appositamente per te. Con batteria ricaricabile integrata che dura fino a 33 ore, microfono flip-to-mut e design supra-aurale leggero e confortevole, oggi le prendi su Amazon a soli 55 euro invece del prezzo mediano di 74,99.

Sono delle cuffie gaming wireless leggere e performanti, con audio di qualità professionale e tecnologia LIGHTSPEED che garantisce una connessione stabile e a bassa latenza fino a 12 metri di distanza.

L’autonomia arriva fino a 33 ore e la ricarica rapida avviene tramite USB-C. Dal peso di soli 236 grammi e fascia a sospensione regolabile per una vestibilità personalizzata e quasi impercettibile, i driver al neodimio da 40 mm riproducono un suono nitido e cristallino, perfetto per cogliere ogni singolo dettaglio.

Il microfono flip‑to‑mute ti permette di silenziare la voce con un semplice gesto, mentre i controlli integrati sul padiglione rendono immediata la regolazione del volume. Grazie alla modalità plug‑and‑play, puoi iniziare a giocare subito e con il software G HUB su PC/Mac hai accesso a un equalizzatore parametrico a 10 bande per personalizzare l’esperienza sonora. A soli 55 euro queste cuffie sono un vero affare.