 Cuffie wireless Logitech G535 compatibili con PC, PS5 e PS4 in sconto Amazon a 55 euro
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Cuffie wireless Logitech G535 compatibili con PC, PS5 e PS4 in sconto Amazon a 55 euro

Le Logitech G535 Lightspeed sono ottime cuffie wireless compatibili con PC, PS5 e PS4 e con una batteria che dura a lungo.
Cuffie wireless Logitech G535 compatibili con PC, PS5 e PS4 in sconto Amazon a 55 euro
Tecnologia Audio Hifi
Le Logitech G535 Lightspeed sono ottime cuffie wireless compatibili con PC, PS5 e PS4 e con una batteria che dura a lungo.

Se giochi su PC, PlayStation 5 o PlayStation 4, queste cuffie wireless Logitech G535 sono fatte appositamente per te. Con batteria ricaricabile integrata che dura fino a 33 ore, microfono flip-to-mut e design supra-aurale leggero e confortevole, oggi le prendi su Amazon a soli 55 euro invece del prezzo mediano di 74,99.

Acquista le cuffie su Amazon

Cuffie Logitech G535

Sono delle cuffie gaming wireless leggere e performanti, con audio di qualità professionale e tecnologia LIGHTSPEED che garantisce una connessione stabile e a bassa latenza fino a 12 metri di distanza.

Logitech G535 Lightspeed - Cuffie supra-aurali leggere, microfono flip-to-mute, 33 ore di batteria, compatibile con PS5, PS4, PC, ricaricabile tramite USB-C - Nero/blu

Logitech G535 Lightspeed - Cuffie supra-aurali leggere, microfono flip-to-mute, 33 ore di batteria, compatibile con PS5, PS4, PC, ricaricabile tramite USB-C - Nero/blu

55,00 74,99€ -27%
Vedi l'offerta

L’autonomia arriva fino a 33 ore e la ricarica rapida avviene tramite USB-C. Dal peso di soli 236 grammi e fascia a sospensione regolabile per una vestibilità personalizzata e quasi impercettibile, i driver al neodimio da 40 mm riproducono un suono nitido e cristallino, perfetto per cogliere ogni singolo dettaglio.

Acquista le cuffie su Amazon

Il microfono flip‑to‑mute ti permette di silenziare la voce con un semplice gesto, mentre i controlli integrati sul padiglione rendono immediata la regolazione del volume. Grazie alla modalità plug‑and‑play, puoi iniziare a giocare subito e con il software G HUB su PC/Mac hai accesso a un equalizzatore parametrico a 10 bande per personalizzare l’esperienza sonora. A soli 55 euro queste cuffie sono un vero affare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 5 set 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Soundbar Bose al MINIMO STORICO per il compleanno di Amazon

Soundbar Bose al MINIMO STORICO per il compleanno di Amazon
Apple AirPods 4 a -41 euro: ascolta l'offerta di Amazon

Apple AirPods 4 a -41 euro: ascolta l'offerta di Amazon
Nuovi Google Pixel Buds Pro 2 a -85 € con questo codice: ci credi?

Nuovi Google Pixel Buds Pro 2 a -85 € con questo codice: ci credi?
Nothing Headphone (1) già in DOPPIO SCONTO: -65 euro

Nothing Headphone (1) già in DOPPIO SCONTO: -65 euro
Soundbar Bose al MINIMO STORICO per il compleanno di Amazon

Soundbar Bose al MINIMO STORICO per il compleanno di Amazon
Apple AirPods 4 a -41 euro: ascolta l'offerta di Amazon

Apple AirPods 4 a -41 euro: ascolta l'offerta di Amazon
Nuovi Google Pixel Buds Pro 2 a -85 € con questo codice: ci credi?

Nuovi Google Pixel Buds Pro 2 a -85 € con questo codice: ci credi?
Nothing Headphone (1) già in DOPPIO SCONTO: -65 euro

Nothing Headphone (1) già in DOPPIO SCONTO: -65 euro
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
5 set 2025
Link copiato negli appunti