Cuffie wireless on-ear Amazon Basics a 20€: è un'offerta a tempo

Quella che ti segnaliamo su questa pagina è un’offerta a tempo che potrebbe scadere da un momento all’altro: le cuffie wireless on-ear del marchio Amazon Basics, perfette per viaggiare, sono in forte sconto. Sono state progettate per un ascolto prolungato senza affaticamento, grazie a cuscinetti auricolari morbidi, un archetto imbottito regolabile e il design leggero assicurano. La batteria interna garantisce fino a 35 ore di autonomia con una sola ricarica da effettuare tramite USB-C.

L’offerta sulle cuffie wireless on-ear Amazon Basics

La tecnologia utilizzata per la connessione è Bluetooth 5.1, stabile e veloce, per un’esperienza sonora immersiva con driver da 32 mm che sprigionano bassi profondi e alti nitidi durante la riproduzione della musica o dei podcast in streaming, così come nella visione di film, episodi delle serie TV, show, partite e così via. Inoltre, il microfono integrato omnidirezionale abilita chiamate dalla qualità cristallina. C’è anche il design pieghevole che riduce notevolmente l’ingombro, così da poterle riporre nello zaino o in borsa quando si è in movimento. Scopri di più nella scheda completa.

Non lasciarti sfuggire lo sconto per acquistare le cuffie wireless on-ear di Amazon Basics al prezzo stracciato di soli 20 euro. Trattandosi di un’offerta a tempo potrebbe andare sold out molto presto. Il voto medio assegnato dalle centinaia di recensioni pubblicate dagli utenti che le hanno già messe alla prova è superiore a 4 stelle su 5.

Se hai un abbonamento Prime attivo, per te c’è anche la consegna gratuita assicurata entro domani. Sia la vendita che la spedizione sono gestite dalla rete logistica dell’e-commerce, senza passare da intermediari per il massimo dell’affidabilità. La disponibilità a magazzino è immediata, non devi aspettare.