Cuffie wireless over-ear: SUPER SCONTO, solo € 9,99

Grande affare su Amazon: le cuffie wireless over-ear del brand Ortizan sono proposte oggi in sconto a soli 9,99 euro. Funzionano con tecnologia Bluetooth 5.0 e sono adatte a qualsiasi impiego, dallo smartphone al televisore, fino a tablet, computer e console. Meglio approfittare dell’offerta prima del quasi inevitabile sold out.

L’affare Amazon: € 9,99 per queste cuffie wireless over-ear

A garantire l’elevata qualità audio sono il chip utilizzato di fascia alta e la tecnologia di riduzione del rumore impiegata. Si ottiene così un ascolto caratterizzato da bassi profondi, alta fedeltà e alti cristallini, con una maggiore gamma delle frequenze riprodotte. Per quanto riguarda design e comfort, sono presenti cuscinetti auricolari e una solida struttura in metallo progettata per resistere nel tempo. Infine, lato autonomia, si arriva a 40 ore di riproduzione senza cavi con una sola ricarica. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

In questo momento si ha la possibilità di acquistare le cuffie wireless over-ear di Ortizan al prezzo finale di soli 9,99 euro, stracciato rispetto al listino, grazie allo sconto del 44% applicato in automatico da Amazon. Non sappiamo fino a quando rimarrà valida l’offerta: meglio approfittarne prima del sold out.

Amazon garantisce la disponibilità immediata con spedizione gratuita per gli abbonati Prime e consegna a domicilio in pochi giorni. Chi sceglie di effettuare subito l’ordine le riceverà direttamente a casa, già all’inizio della prossima settimana.

