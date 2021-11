Cuffie wireless Sennheiser: e dove ne trovi di migliori?

Un paio di cuffie wireless per il gaming deve essere un acquisto pensato e ragionato. E' vero, esistono migliaia di modelli ma se vuoi davvero puntare al massimo ce n'è solo uno che devi prendere in considerazione: il EPOS I.

Questo headset firmato Sennheiser è in promozione su Amazon a soli 162,98€. Ovviamente è un costo elevato ma ne vale davvero la pena soprattutto perché così facendo risparmi istantaneamente una quarantina di euro sul prezzo di listino.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia in più, se gradisci, puoi pagare anche con finanziamento a Tasso Zero.

Cuffie wireless Sennheiser: il massimo che puoi aspettarti

Con un design decisamente unico nel suo genere, queste cuffie wireless già spiccano e ti ammaliano al primo sguardo. Una volta che le indossi, poi, te ne innamori a tutti gli effetti non avendo neanche un dubbio sul tuo acquisto.

In particolar modo sono prive di fili, sono compatibili con Mac, Windows e PlayStation e non ti fanno mancare assolutamente niente. A partire dai padiglioni finemente imbottiti e a finire al microfono con cancellazione del rumore.

Neanche la batteria è un problema dato che quella integrata ti supporta per 100 ore di fila senza lasciarti nel bel mezzo delle tue partite.

Non sono fenomenali? Allora cosa aspetta, acquista subito le tue cuffie wireless Sennheiser su Amazon a soli 162,98€. Le ordini e le ricevi a casa in pochissimo tempo e senza alcun costo aggiuntivo.

Ps: se vuoi pagarle a Tasso Zero opta per Cofidis come modalità di pagamento.