Cuffie wireless a soli 12 euro: scegli Skullcandy Dime

Non c’è bisogno di scendere a compromessi e di scegliere un brand sconosciuto per risparmiare: su Amazon c’è l’offerta a tempo che propone cuffie wireless di qualità al prezzo stracciato di soli 12,52 euro. Si tratta del modello Skullcandy Dime con design in-ear, connettività Bluetooth e compatibilità con tutti i dispositivi, dagli smartphone Android e quelli iOS, senza dimenticare tablet, computer e molto altro. Il marchio è una garanzia.

Skullcandy Dime in offerta a tempo su Amazon

Offrono un audio potente con bassi potenti e microfoni integrati in ciascun auricolare per gestire musica e chiamate anche in modalità mono, garantendo fino a 3,5 ore di ascolto continuo e fino a 12 ore di autonomia grazie alla custodia di ricarica. Sono progettati per restare sempre stabili durante lo sport e le attività quotidiane, inoltre includono tre set di gommini per una vestibilità personalizzata. Tutto questo con un look fresco e giovane, che di certo non passa inosservato. Scopri di più nella scheda completa.

Al prezzo stracciato di soli 12,52 euro, Skullcandy Dime è l’affare del giorno se stai cercando cuffie wireless economiche e di tipo in-ear, ma al tempo stesso in grado di assicurarti una qualità elevata nell’ascolto di musica e podcast. Il colore è Arancione, visibile in queste immagini.

Se sei un membro Prime hai diritto alla consegna gratis: ricevile entro domani effettuando l’ordine in questo momento. Sia la vendita che la spedizione sono gestite direttamente da Amazon, senza passare da intermediari. Per l’eventuale restituzione con rimborso della spesa avrai tempo fino a due settimane dal ricevimento, ma scommettiamo che non ce ne sarà bisogno.