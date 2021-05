Cuffie wireless Sony da 35 ore a meno di 30 euro

Quelle che vi suggeriamo oggi, sono un paio di cuffie wireless di Sony dal rapporto qualità/prezzo davvero imbattibile. Le Sony WH-C510 sono un headset decisamente interessante per qualsiasi utilizzo, dalla musica all’intrattenimento, passando per le chiamate.

Cuffie Wireless Sony WH-C510: caratteristiche tecniche

Si tratta di cuffie dal design on-ear, realizzate completamente in plastica ultraleggera che non inficia la robustezza, ma le rende assolutamente leggere. Ottime quindi anche per un utilizzo prolungato sia a casa che fuori. Trattandosi di cuffie senza fili, integrano una batteria ricaricabile in grado di fornire ben 35 ore di autonomia. Non manca una funzione di ricarica rapida che permette di ottenere 90 minuti di riproduzione con soli 10 minuti di ricarica. Comoda, invece, la possibilità di ruotare i padiglioni per semplificare il trasporto, rendendo il profilo delle cuffie estremamente sottile.

Parliamo però delle funzionalità, vero aspetto caratterizzante di queste cuffie. Innanzitutto integrano i comandi vocali di Google Assistant e Siri. Questo permette di effettuare tutte le operazioni hands-free senza la necessità di prendere in mano il cellulare o utilizzare i comandi manuali. Tuttavia sul padiglione destro non mancano dei pulsanti dedicati per rispondere alle chiamate e cambiare la traccia in ascolto. Naturalmente non manca un microfono integrato che garantisce conversazioni chiare e cristalline, con funzionalità sidetone. In sostanza si tratta di cuffie piuttosto economiche, ma che non rinunciano alla qualità del suono ed alla funzionalità. Una soluzione perfetta per chi cerca un buon prodotto, di un marchio che non ha bisogno di presentazioni, ad un prezzo decisamente conveniente.

Grazie alle offerte del giorno, infatti, le cuffie sono acquistabili su Amazon a soli 29,90 euro con uno sconto del 40% sul prezzo di listino.