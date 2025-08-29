Cuffie wireless Sony WH-CH520: fino a 50 ore di musica in sconto a 32,99 euro

Grande occasione su Amazon sulle Sony WH-CH520, delle cuffie wireless con connessione multipoint, microfono integrato e fino a 50 ore di durata della batteria con supporto alla ricarica rapida. Il prezzo proposto oggi è infatti di soli 32,99 euro, con spedizione Prime per la consegna velocissima.

Leggere, comode e versatili, queste cuffie sono capaci di offrirti un suono di alta qualità grazie alla tecnologia DSEE che ottimizza ogni brano allo scopo di restituire dettagli e velocità che solitamente si perdono nella compressione. Il supporto 360 Reality Audio e l’equalizzatore a 5 bande personalizzabile nell’app Sony | Sound Connect completano il quadro perché ti permettono di modificare l’audio secondo i tuoi gusti.

Il comfort è garantito da un peso di soli 147 grammi e da morbidi cuscinetti auricolari. L’autonomia arriva fino a 50 ore con una sola ricarica e, con soli 3 minuti di ricarica, potrai avere fino a 90 minuti di riproduzione. Ancora, per le chiamate il microfono integrato cattura la voce in modo chiaro, mentre la connessione multipoint consente di associare due dispositivi Bluetooth contemporaneamente.

Dal controllo semplice e immediato grazie ai pulsanti sui padiglioni e all’app dedicata, le funzioni Swift Pair e Fast Pair rendono l’abbinamento ai dispositivi rapido e intuitivo. La scelta ideale che combina qualità, lunga autonomia e comfort: acquistale ora a soli 32,99 euro.