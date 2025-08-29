 Cuffie wireless Sony WH-CH520: fino a 50 ore di musica in sconto a 32,99 euro
Le Sony WH-CH520 sono delle cuffie wireless che garantiscono fino a 50 ore di durata della batteria: super prezzo su Amazon.
Le Sony WH-CH520 sono delle cuffie wireless che garantiscono fino a 50 ore di durata della batteria: super prezzo su Amazon.

Grande occasione su Amazon sulle Sony WH-CH520, delle cuffie wireless con connessione multipoint, microfono integrato e fino a 50 ore di durata della batteria con supporto alla ricarica rapida. Il prezzo proposto oggi è infatti di soli 32,99 euro, con spedizione Prime per la consegna velocissima.

Sony WH-Ch520

Leggere, comode e versatili, queste cuffie sono capaci di offrirti un suono di alta qualità grazie alla tecnologia DSEE che ottimizza ogni brano allo scopo di restituire dettagli e velocità che solitamente si perdono nella compressione. Il supporto 360 Reality Audio e l’equalizzatore a 5 bande personalizzabile nell’app Sony | Sound Connect completano il quadro perché ti permettono di modificare l’audio secondo i tuoi gusti.

Sony WH-CH520 | Cuffie Wireless, Connessione Multipoint, con Microfono, Fino a 50 ore di durata della batteria con Ricarica rapida - Nero

32,99 37,90€ -13%
Il comfort è garantito da un peso di soli 147 grammi e da morbidi cuscinetti auricolari. L’autonomia arriva fino a 50 ore con una sola ricarica e, con soli 3 minuti di ricarica, potrai avere fino a 90 minuti di riproduzione. Ancora, per le chiamate il microfono integrato cattura la voce in modo chiaro, mentre la connessione multipoint consente di associare due dispositivi Bluetooth contemporaneamente.

Dal controllo semplice e immediato grazie ai pulsanti sui padiglioni e all’app dedicata, le funzioni Swift Pair e Fast Pair rendono l’abbinamento ai dispositivi rapido e intuitivo. La scelta ideale che combina qualità, lunga autonomia e comfort: acquistale ora a soli 32,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 29 ago 2025

Apple AirPods 4 con ANC a soli 158€ su Amazon: da comprare ora

Beats Powerbeats Pro 2 in offerta: auricolari premium con chip Apple a prezzo ridotto

Cassa Bluetooth LG Xboom GO PN1: una vera BOMBA a soli 16€ su eBay

Cuffie wireless con 94 ore di autonomia in maxi sconto a meno di 60 euro

Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
29 ago 2025
