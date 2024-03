CUFFIONI Bluetooth pieghevoli 5.3 e 60 ore di riproduzione: audio TOP

Un paio di cuffioni da mettere sulle orecchie e di cui non stancarti mai. Non sono di una marca qualunque ma bensì di Soundcore. Comodi, pieghevoli e soprattutto di qualità per goderti streaming, musica e chiamate senza mai essere disturbato.

Collegati al volo su Amazon dove sono in promozione non con uno ma due sconti. Apri la pagina e spunta il coupon per un extra sconto del 20%, il prezzo crolla ad appena 28€. Cosa aspetti?

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Cuffioni Bluetooth Soundcore con tutto al posto giusto

Comodi e leggeri. Dal momento che sono pieghevoli hai ben pochi problemi a portarli sempre dietro e ad infilarli nello zaino o nella borsa. Dopotutto si collegano al tuo dispositivo con il Bluetooth 5.3 e non hanno fili che sono ingombranti, no? Non hanno limiti di compatibilità quindi sono un 100/100.

Ma venendo a noi: cuscinetti imbottiti e confortevoli. Sui padiglioni ci sono i comandi fisici per poter gestire la riproduzione e i microfoni. In questo modo registri note vocali e parli al telefono ogni volta che lo desideri.

La vera caratteristica saliente? L’audio spettacolare con bassi puri e potenti per farti avvolgere dalle tue canzoni preferite. Ma non è da meno neanche la batteria con le sue 60 ore di riproduzione.

Beh, che altro dirti: questi cuffioni Bluetooth firmati Soundcore sanno di qualità. Che fai, ne approfitti? In tal caso collegati su Amazon e spunta il coupon prima di aggiungerli al carrello. Il prezzo scende a soli 28€.

