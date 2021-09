Cuscino in gel ortopedico: stop ai dolori lombari

Quando passi molte ore seduto al pc, non importa quanto morbida e comoda possa essere la tua sedia: presto o tardi la compressione sul riempimento lo renderà meno elastico e progressivamente inizieranno a comparire dolori al coccige o tensioni lombari tali da farti immaginare che sia già venuto il momento di cambiare sedia. Prima di questa scelta radicale hai però ancora una soluzione alternativa da valutare, utile per due motivi: perché ti costerà molto meno e perché potrà risolverti il problema prolungando di molto il ciclo di vita della sedia sulla quale hai investito a suo tempo.

La soluzione è in un cuscino lombare in gel ortopedico. Come questo:

Il cuscino lombare è un piccolo accorgimento che può consentire di migliorare notevolmente situazioni di fastidio o dolore nel giro di breve tempo: semplicemente, ripristina la morbidezza necessaria per la seduta e consente un appoggio più naturale durante le ore di studio o lavoro.

L'offerta disponibile oggi dura poche ore ancora: fino a mezzanotte il prezzo è pari a soli 28.89 euro. Spedizione, consegna e sollievo saranno pressoché immediati.