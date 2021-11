Il periodo più caldo dell'anno per lo shopping online riserva una grande sorpresa su eBay: il marketplace ha dato il via alla Cyber Week, proponendo sconti fino a -70% su centinaia di prodotti appartenenti a categorie come elettronica, moda, casa e giardino. È sufficiente sfogliare la sezione dedicata per trovare l'affare del giorno e portarsi avanti con i regali di Natale.

Cyber Week: forti sconti per i Cyber edays di eBay

Qualche esempio? Durante i Cyber edays è possibile acquistare gli auricolari Apple AirPods di terza generazione a -15%, un iPhone 13 da 256 GB a -18% e il portatile Microsoft Surface Laptop Go addirittura a -48%. Ci sono anche l'asciugacapelli hi-tech Dyson Supersonic a -20% e il televisore smart TCL 32ES570F da 32 pollici a -36%.

Concentrando l'attenzione sull'informatica, ci sono il disco fisso esterno Seagate Expansion da 6 TB a -33%, il monitor ASUS VA24EHE da 23,8 pollici a -31%, la stampante a getto d'inchiostro HP DeskJet Plus 4130e a -25% e il laptop Lenovo V15 da 15,6 pollici a -46%.

Tutte le offerte dei Cyber edays sono proposte con spedizione gratuita, così da ricevere direttamente a casa e senza alcuna spesa aggiuntiva gli articoli scelti. Che siate alla ricerca di un televisore 4K per le maratone di streaming natalizie o di un tablet Android da far trovare a qualcuno sotto l'albero, nulla cambia: le occasioni sono su eBay.