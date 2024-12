Cyber Monday: a 79€ questo monitor Lenovo è quasi regalato

Al prezzo di soli 79 euro, Lenovo D24-45 è la scelta consigliata se stai cercando un monitor da 24 pollici economico da mettere sulla tua scrivania. È merito dello sconto del 39% proposto oggi da Amazon in occasione del Cyber Monday, la giornata che conclude la lunga Settimana del Black Friday. Può essere anche un’ottima idea per un regalo di Natale hi-tech che di certo sarà gradito.

Lenovo D24-45 in forte sconto: le caratteristiche del monitor

Il pannello ha risoluzione Full HD (1920×1080 pixel) ed è adatto a ogni tipo di utilizzo: dalla produttività allo streaming, fino alla navigazione e al gaming. Sul retro ci sono le porte HDMI e VGA alle quali collegare le funti video. Il refresh rate arriva a 75 Hz, il tempo di risposta si attesta a 4 ms e non manca il supporto ad AMD FreeSync. Una nota di merito è da attribuire al design, elegante e minimalista, come da tradizione per il marchio., con bordi sottili a circondare lo schermo. Scopri di più nella scheda del prodotto.

Non lasciarti sfuggire lo sconto del 39% e acquistalo ora al prezzo di soli 79 euro. Non servono coupon da attivare né codici promozionali da inserire: lo devi solo mettere nel carrello.

La disponibilità è immediata, con la consegna gratuita prevista già entro la giornata di domani se lo ordini adesso. Vendita e spedizione sono affidate alla rete logistica dell’e-commerce. Infine, ti ricordiamo che, con il Cyber Monday di oggi, termina ufficialmente la Settimana del Black Friday su Amazon. Visita la pagina amazon.it/blackfriday per scoprire l’elenco completo delle promozioni che scadranno a mezzanotte.