Un PC all-in-one completo di tutto ciò che serve per essere subito operativi con caratteristiche adatte alle operazioni base della produttività (email, navigazione, comunicazione da remoto, gestione documenti), per la didattica a distanza e la riproduzione dei contenuti multimediali: oggi Acer Aspire C22-820 è acquistabile su Amazon in occasione del Black Monday al prezzo di soli 469 euro.

Acer Aspire C22-820 in offerta per il Cyber Monday

Diamo uno sguardo alla scheda delle specifiche tecniche: display da 21,5 pollici con risoluzione Full HD (1920×1080 pixel), processore quad core Intel Celeron J5040, 8 GB di RAM DDR4, unità SSD da 256 GB per lo storage, moduli WiFi e Bluetooth, slot Ethernet, quattro porte USB (di cui due 3.0), ingresso video HDMI, due jack audio da 3,5 mm e webcam pop-up che compare solo quando serve. Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Home. Mouse e tastiera con cavo sono inclusi.

Una postazione desktop completa di tutto, con ogni componente hardware racchiusa all’interno del monitor, proposta al prezzo di soli 469 euro. È una delle offerte proposte nella categoria Informatica di Amazon per questo Cyber Monday che chiude la lunga settimana del Black Friday.