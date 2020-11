Una delle offerte lampo più interessanti di questo ultimo scorcio di Cyber Monday è quella per la scheda di acquisizione video del marchio OTHA acquistabile con uno sconto del 78% sul prezzo di listino. La si può utilizzare per elaborare il segnale che proviene da videocamere, action cam e console, ma anche smartphone o set-top box come si può vedere nell’immagine qui sotto.

Scheda di acquisizione video HDMI-USB a -78% su Amazon

Può tornare utile per acquisire in ingresso segnale fino alla risoluzione 4K da qualsiasi fonte, permettendone poi la gestione in uscita in formato Full HD. Questo può tornare utile tra le altre cose per la registrazione senza alcun ritardo. Si collega direttamente alla presa USB di tipo A del computer, ma nella confezione è presente anche l’adattatore per gli slot Type-C.

Al prezzo di soli 13,11 euro invece di 59,00 euro come da listino è un’occasione da non lasciarsi sfuggire in questa giornata di Cyber Monday che chiude la lunga parentesi del Black Friday.