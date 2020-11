Chi desidera avvicinarsi all’affascinante mondo delle stampanti 3D non deve per forza di cose preventivare grandi investimenti, soprattutto approfittando delle offerte praticate dai negozi online dell’e-commerce: oggi segnaliamo quella relativa al modello Elegoo Mars Pro basata sull’impiego della resina e sul processo di fotopolimerizzazione, dunque non sull’estrusione dei filamenti. La si può comprare da Amazon con uno sconto del 39% sul prezzo di listino in occasione del Cyber Monday.

Cyber Monday: Elegoo Mars Pro a -39%

Fa leva su una sorgente luminosa a matrice composta da 28 LED UV da 50 W per un’emissione uniforme che porta a risultati di stampa ottimali con dimensioni accurate e tempi di attesa ridotti: solamente 45 secondo per il primo strato e 6 secondi per quelli successivi. La vasca è realizzata in una resistente lega di alluminio. Presente sulla parte anteriore una porta USB per la connessione e per il caricamento dei file (pieno supporto per STL e OBJ).

Elegoo Mars Pro consente un volume di stampa da 115x65x150 mm. Al prezzo di 209,99 euro (invece di 279,99 euro come da listino) Ricordiamo che le offerte del Prime Day sono riservate ai clienti Amazon con abbonamento Prime. Al prezzo di soli 172,19 euro invece di 279,99 euro come da listino rappresenta l’occasione ideale per coloro che sono alla ricerca di un modello basato sull’utilizzo della resina anziché sui filamenti. È una delle offerte lampo del Cyber Monday su Amazon, giornata che chiude la settimana del Black Friday.