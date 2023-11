Cyber Monday Amazon: Apple Watch Ultra 2 è al MINIMO STORICO (-80€)

Il Cyber Monday di Amazon può essere la tua occasione per farti un regalo meraviglioso, specie se desideri il meglio dai dispositivi indossabili e sei un amante dell’avventura. Il nuovissimo Apple Watch Ultra 2 è tuo al minimo storico assoluto: 829 euro invece di 909 per un risparmio complessivo di 80 euro. Naturalmente, è pagabile anche a rate.

Apple Watch Ultra 2 in offerta: per chi desidera il meglio

Questo dispositivo è il compagno ideale per chi ama l’endurance, le avventure all’aperto e gli sport subacquei. La sua robusta costruzione in titanio a prova di corrosione lo rende resistente e versatile, pronto ad affrontare qualsiasi sfida.

Il display Retina always-on, incredibilmente luminoso, offre una visibilità perfetta anche sotto la luce diretta del sole. Con una cassa da 49 mm, la Digital Crown e il tasto Azione personalizzabile, hai un controllo totale delle funzioni senza dover toccare lo schermo. La batteria offre fino a 36 ore di autonomia, estendibili a 72 ore in modalità Risparmio energetico.

La connettività cellulare è di serie, permettendoti di chiamare, messaggiare e ascoltare musica senza il tuo iPhone. Con GPS di precisione a doppia frequenza, il calcolo di distanza, ritmo e percorso è estremamente accurato. Il cinturino Trail Loop, leggero e flessibile, è perfetto per ogni tipo di allenamento.

Se sei appassionato di avventure all’aperto, il cinturino Alpine Loop è pensato per il trekking e l’arrampicata, mentre il cinturino Ocean è ideale per gli sport acquatici e le immersioni subacquee fino a 40 metri di profondità.

Non solo uno strumento per il fitness, ma anche un prezioso alleato per la tua salute. Le notifiche sulla salute cardiaca, l’app Livelli O₂ e l’app ECG forniscono informazioni dettagliate sulle tue condizioni fisiche. La funzione “Rilevamento incidenti” e “Rilevamento cadute” possono chiamare i soccorsi in caso di emergenza.

Non perdere l’opportunità di portare a casa l’Apple Watch Ultra 2 al prezzo incredibilmente ridotto di 829 euro durante il Cyber Monday su Amazon. Questa offerta è limitata nel tempo, quindi affrettati e rendi l’Apple Watch Ultra 2 il tuo compagno di stile di vita attivo al miglior prezzo possibile.

