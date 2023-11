Cyber Monday Amazon: ASUS Vivobook 15 con 250 euro di sconto

Manca sempre meno allo scadere della settimana del Black Friday di Amazon: quello che è quindi il Cyber Monday ti permette di acquistare ancora questo velocissimo e leggero ASUS Vivobook 15 a soli 499 euro invece del prezzo di listino di 749 euro. La tua occasione per mettere le mani su un nuovo e potente PC portatile.

ASUS Vivobook 15 è in mega sconto Cyber Monday

Il Vivobook 15 ti stupirà con il suo display NanoEdge, che offre una nitidezza eccezionale e cornici sottili per un’esperienza visiva coinvolgente. Certificato TÜV Rheinland per i bassi livelli di luce blu, riduce il rischio di affaticamento degli occhi, garantendoti comfort anche durante sessioni di utilizzo prolungate.

Interessante è la sua cerniera lay-flat a 180°, che rende estremamente facile condividere il tuo schermo con chi ti circonda. La retroilluminazione della tastiera, inoltre, si rivela preziosa per lavorare in ambienti poco illuminati, offrendoti la massima flessibilità in ogni situazione.

Per quanto riguarda le prestazioni, l’ASUS Vivobook 15 non delude affatto. Con il processore Intel Core di dodicesima generazione i5-1235U, la scheda grafica Intel Iris Xe, 16GB di RAM e un SSD PCIE da 512GB, questo notebook è pronto ad affrontare senza sforzo ogni tua attività quotidiana, dalla navigazione al multitasking più impegnativo.

La tecnologia ASUS Intelligent Performance Technology (AIPT) è una vera chicca, ottimizzando il design termico e il risparmio energetico. Questo non solo migliora le prestazioni della CPU, ma garantisce anche una durata della batteria eccezionale, rendendo il tuo laptop più silenzioso e più fresco.

Se stai cercando un notebook funzionale, distintivo e perfetto per le tue attività quotidiane di lavoro e intrattenimento, non farti sfuggire l’opportunità di acquistare l’ASUS Vivobook 15 a soli 499 euro durante le imperdibili offerte del Cyber Monday su Amazon. Affrettati, perché questa promozione è valida solo per oggi.

