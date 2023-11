Cyber Monday Amazon: Nothing Phone (2) è al MINIMO STORICO (-73€)

Sei in tempo per pensarci fino a stasera perché il Nothing Phone (2) è in offerta per il Cyber Monday di Amazon a 604,41 euro invece di 677. Una strepitosa occasione per questo smartphone originale e potentissimo: ma ti consigliamo di decidere in fretta perché potrebbe finire prima del tempo.

Nothing Phone (2): uno smartphone UNICO

Nothing Phone (2) introduce il nuovo sistema operativo Nothing OS 2.0, che offre una nuova identità visiva con la possibilità di personalizzare etichette delle app, design della griglia e dimensioni dei widget. Con il nuovo layout delle cartelle e la Glyph Interface, puoi assegnare sequenze di luci e suoni personalizzati per ogni tipo di contatto e notifica, rendendo la tua esperienza unica.

La fotocamera è stata potenziata con un sensore anteriore da 32 MP per ritratti perfetti e una doppia fotocamera posteriore principale da 50 MP + ultra-wide 50 MP per catturare la vita con effetti intelligenti come HDR avanzato, Motion Capture 2.0 e Night Mode. La capacità video include 4K a 60 fps sulla fotocamera posteriore principale e 1080P a 60 fps su quella anteriore.

L’incredibile display LTPO OLED da 6,7″ offre una luminosità massima di 1600 nit e Gorilla Glass 5 sia sul fronte che sul retro. Grazie alla tecnologia LTPO, il telefono può adattare la frequenza di aggiornamento a 120 Hz per preservare l’energia quando non in uso, garantendo una straordinaria durata della batteria.

Parlando di batteria, il Nothing Phone (2) è dotato di una capacità di 4.700 mAh che si ricarica in soli 55 minuti e offre una durata di 22,5 ore. La sostenibilità è al centro del design, con un telaio in alluminio riciclato al 100% e parti plastiche provenienti per l’80% da fonti sostenibili.

Sotto il cofano, il chipset Snapdragon 8+ Gen 1 migliora le prestazioni dell’80% rispetto al modello precedente, offrendo velocità rapide, una gestione termica migliorata e funzionalità avanzate della fotocamera.

Un impegno concreto per la sostenibilità caratterizza anche il packaging del Nothing Phone (2), completamente privo di plastica e con il 60% della carta proveniente da fonti riciclate.

Non farti scappare questa incredibile offerta del Cyber Monday su Amazon! Acquista subito il Nothing Phone (2) a soli 604,41 euro anziché 729, e immergiti in un’esperienza unica che coniuga stile, prestazioni e rispetto per l’ambiente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.