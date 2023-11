Cyber Monday Amazon: OnePlus 9 5G a 229,90€ invece di 719€

Oggi è il giorno in cui ti porti a casa un nuovo velocissimo ed elegante smartphone perché l’offerta attiva su OnePlus 9 5G è davvero da non perdere. Invece del prezzo consigliato di 719 euro lo pagherai soltanto 229,90: una possibilità che ti è offerta dal Cyber Monday di Amazon e che dunque è valida soltanto per oggi.

OnePlus 9 5G in offerta: la scheda tecnica

OnePlus 9 ti permette di catturare ogni istante con una qualità straordinaria: la fotocamera principale da 48 MP, l’ultra grandangolare da 50 MP e la monocromatica sono pronte a trasformare ogni scatto in un’opera d’arte. La fotocamera ultra-wide da 50 MP, con il suo innovativo obiettivo Freeform, offre nitidezza senza precedenti, catturando ogni dettaglio con una chiarezza eccezionale.

Non solo foto spettacolari ma anche video di alta qualità: immergiti nel mondo del video 8K e sperimenta la magia degli Hyperlapse per video ultra-grandangolari, portando la tua creatività a nuovi livelli.

L’incredibile display AMOLED fluido da 6,55 pollici con refresh rate a 120 Hz regala una esperienza visiva straordinaria, con colori precisi e dettagli impeccabili che ti trasporteranno in un mondo di immagini cristalline.

E quando si tratta di autonomia, il OnePlus 9 5G non ti deluderà mai. Con una batteria potente da 4500 mAh e la tecnologia Warp Charge 65T, puoi ottenere una carica completa dallo 1% in soli 29 minuti, garantendoti tutta l’energia di cui hai bisogno per affrontare la giornata.

Sotto il cofano, la potenza del processore Qualcomm Snapdragon 888 5G si unisce all’efficienza di OxygenOS 11, offrendoti prestazioni cresciute del 25% rispetto al suo predecessore Snapdragon 865.

Non lasciarti sfuggire questa OCCASIONISSIMA del Cyber Monday su Amazon: acquista subito il OnePlus 9 5G a soli 229,90 euro anziché 719 e immergiti in un’esperienza tecnologica senza compromessi. La qualità fotografica, la potenza di elaborazione e la rapidità di ricarica sono a portata di click.

