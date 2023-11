Cyber Monday: auricolari Bose in sconto al minimo storico (-13%)

Hai ancora qualche ora per approfittare delle offerte Cyber Monday di Amazon che includono anche questi eccellenti auricolari Bose in sconto a 199,95 euro: è il loro minimo storico assoluto. Un’occasione per portarti a casa delle cuffie spettacolari con ottima cancellazione del rumore.

Auricolari Bose in offerta: qualità al tuo servizio

Questi auricolari wireless ti permettono di personalizzare l’eliminazione del rumore e le prestazioni audio secondo le tue preferenze. La cancellazione del rumore è più di un’opzione: è un’arte che ti consente di godere di un suono immersivo e profondo, creando la tua oasi di tranquillità musicale ovunque tu vada.

Non solo, se stai cercando auricolari che rendano le tue chiamate nitide e naturali, i Bose QC Earbuds II sono la risposta. Con quattro microfoni antirumore in ciascun auricolare e una tecnologia avanzata di elaborazione del segnale digitale, puoi goderti conversazioni chiare anche nei luoghi più affollati o con vento.

La semplice interfaccia touch degli auricolari ti consente di controllare la tua musica con facilità. Metti in pausa o riproduci, regola il volume, passa da un brano all’altro e rispondi alle chiamate senza mai toccare il telefono. È il controllo al tuo comando, letteralmente a portata di dito.

Questi auricolari non si fermano qui. Sono resistenti al sudore e agli agenti atmosferici con certificazione IPX4, pronti ad affrontare anche gocce e spruzzi. La maglia acustica mantiene la musica fluente anche sotto la pioggia.

E per quanto riguarda l’autonomia, sarai felice di sapere che gli auricolari offrono fino a 6 ore di ascolto e, se hai fretta, una ricarica di soli 20 minuti ti regalerà altre 2 ore di musica. La custodia magnetica offre 3 ricariche aggiuntive, portando il totale a incredibili 24 ore di ascolto, rendendoli perfetti anche per lunghi viaggi.

Lasciati travolgere dalla qualità sonora, dalla comodità e dalla versatilità degli auricolari Bose QuietComfort EarBuds II. Questa è l’opportunità che hai aspettato, approfittane ora prima che svanisca.

