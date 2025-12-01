Cyber Monday: il bundle DJI (Mini 4 Pro e RC 2) al minimo storico

È un’offerta lampo di Amazon e potrebbe terminare a breve: è quella che taglia il prezzo del bundle DJI che include il drone Mini 4 Pro, il radiocomando RC 2 e una batteria al suo prezzo minimo storico. Si tratta di un’occasione che fa parte della lunga settimana del Black Friday, evento ormai agli sgoccioli con le ultime ore del Cyber Monday.

DJI Mini 4 Pro e DJI RC 2, insieme: l’offerta

Ha un peso di 249 grammi così da poter essere utilizzato senza licenza o patentino. In dotazione c’è una fotocamera con sensore CMOS 4K per catturare immagini e video con una qualità senza compromessi. Può trasmettere fino a 20 Km di distanza, ha il rilevamento degli ostacoli omnidirezionale e il tracciamento fa leva sulla nuova tecnologia Active Track a 360 gradi per il controllo della traiettoria. Ottima anche l’autonomia, che arriva fino a 34 minuti con sistemi di rientro automatico in caso di livello basso. Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata all’offerta.

Da listino ufficiale costerebbe 999 euro, ma grazie allo sconto di 420 euro puoi acquistare il bundle con il drone Mini 4 Pro, il radiocomando DJI RC2 e la batteria al prezzo minimo storico di 579 euro. Attenzione, come anticipato è un’offerta lampo e potrebbe andare sold out da un momento all’altro, farà gola a molti.

Il Cyber Monday va in scena oggi e con lui le ultime ore per sfruttare le promozioni della settimana Black Friday su Amazon. La scadenza è fissata a mezzanotte: conviene dare subito un’occhiata subito alla vetrina dell’evento.