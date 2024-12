Cyber Monday: il Chromebook di Acer a 179 euro è imperdibile

A soli 179 euro, Acer Chromebook 314 è davvero imperdibile. L’offerta di Amazon fa parte del Cyber Monday su Amazon, la giornata che chiude la lunga settimana del Black Friday. Il laptop è dotato del sistema operativo ChromeOS di Google, dell’accesso alla piattaforma Google Play per il download delle applicazioni Android e di caratteristiche che lo rendono versatile.

Acer Chromebook 314: caratteristiche e specifiche

Tra le specifiche tecniche trovano posto il display Full HD da 14 pollici, il processore MediaTek M8183 con GPU integrata e affiancato da 4 GB di RAM e da 64 GB di memoria interna (eMMC) per l’archiviazione, connettività Wi-Fi e Bluetooth, la webcam con microfono, gli altoparlanti, le porte fisiche (USB Type-A, USB-C e jack audio) e la batteria con autonomia elevata. A racchiudere il tutto è un design elegante e minimalista, proposto nella colorazione Silver. Per maggiori informazioni, dai uno sguardo alla descrizione completa.

Grazie allo sconto applicato in automatico (non servono coupon), in questo momento puoi acquistare il laptop Acer Chromebook 314 al prezzo di soli 179 euro. Si tratta del minimo storico da quando è in vendita. Sia la vendita che la spedizione sono a carico di Amazon, con la consegna gratuita a domicilio prevista già entro domani se lo ordini adesso.

